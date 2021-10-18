AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin 2022 bütçesi 980 milyona yükseltildi; "Sayıştay iki yıldır denetlemiyor!"

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin 2022 bütçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 133 milyon lira, Özel Kalem Müdürlüğü’ne 5 milyon 500 lira ayırdığı ortaya çıktı. Başakşehir Belediyesi meclis toplantısında belediyenin 683 milyon 550 bin olan 2022 bütçesini son anda 980 milyona çıkarması tepki çekti. CHP’li Beyzade Kayabaşı, Başakşehir Belediyesi’nin 2 yıldır Sayıştay tarafından denetlenmediğini söyledi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; Başakşehir Belediyesi’nin 2020 bütçesi geçen hafta gerçekleşen meclis toplantılarında CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Bütçe görüşmelerinde söz alan meclis üyesi Beyzade Kayabaşı, 2020 - 2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik plan kitapçığının 2 yıl önce meclise sunulduğunu anımsatarak “Stratejik planda 1. yılınız olan 2020 yılı için bütçenizi 620 milyon Türk Lirası tahmin ettiniz. Bilançonuzda ise 1 milyar 6 milyon türk lirası gerçekleştirdiniz. Sapma yüzde 62,2. Stratejik planın 2. yılı 2021 yılı için bütçenizi yüzde 5 artış öngörünüz ile 651 milyon Türk Lirası olarak tahmin ettiniz aradan bir yıl geçmeden yüzde 20,7 artırarak, sizin tabiriniz ile güncelleme ile 786 milyona çıkardınız. Onun da yetmeyeceğini düşündüğünüz için 350 milyon ek bütçe alarak 1 milyar 136 milyona çıkartarak sapma oranınızı yüzde 74.6 oranında gerçekleştireceksiniz” dedi.

Kayabaşı birçok belediyede Sayıştay denetimleri yapılırken, Başakşehir Belediyesi’nin 2 yıldır denetlenmediğine dikkat çekti. Kayabaşı, “Vatandaşa asgari ücretle tasarruf ve lokma hesabı yapanlar AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin harcamalarına bakmıyorlar. Başakşehir’de 650 milyon bütçe açıklayanlar vatandaştan adeta gizler gibi iki katı bütçeleri meclis çoğunluğuna güvenerek istedikleri bütçeyi alıyorlar” dedi. Kayabaşı, 2022 yılının bütçesine 224 milyonluk arsa satışı geliri konduğuna da dikkat çekerek, “Bir anda yangından mal kaçırır gibi bütçenizi iki katına çıkartarak neyi planlıyorsunuz?” diye sordu.