AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin yıllardır açtığı neredeyse tüm gıda ihalelerini eski AKP aday adayının şirketi kazanmış

2015 genel seçimlerde AKP'den İzmir milletvekili aday adayı olan Süleyman Memişoğlu’nun ortağı olduğu Gimaş Tedarik'in, AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin 2014 yılından bu yana açtığı neredeyse tüm gıda ihalelerini kazandığı ileri sürüldü.

Memişoğlu ailesine ait olan Gimaş Tedarik'in ortaklarından Süleyman Memişoğlu, 2015 genel seçimlerde AKP'den İzmir milletvekili aday adayı oldu. 1963 Rize doğumlu olan Memişoğlu, 1987'de İzmir'de ticaret hayatına atıldı. 1992'de kurulan aile şirketi Gimaş'ın 2001'de İzmir şubesini, 2010'da İstanbul Tuzla şubesini, 2013'te Yunanistan Pire limanı şubesini, 2014'te de Mersin ve İskenderun şubelerini faaliyete geçirdi.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Memişoğlu ailesine ait şirket Bahçelievler Belediyesi'nin yıllardır açtığı neredeyse tüm gıda ihalelerini kazandı. Belediyenin gıda ve içecek malzeme almak üzere 2020 için düzenlediği ihaleyi de 3 milyon 398 bin 500 TL'ye Gimaş almıştı. Belediyenin aynı iş için 2019'da düzenlediği ihaleyi 3 milyon 360 bin TL'ye, 2018 için açılan ihaleyi 1 milyon 793 bin 500 TL'ye, 2017 için açılan ihaleyi 774 bin 400 TL'ye, 2016 ihalesini 695 bin 800 TL'ye, 2015 ihalesini 507 bin 200 TL'ye, 2014 için aşevine kuru gıda ve içecek alımı ihalesini de 275 bin 570 TL'ye aynı şirket kazandı.

Son olarak 2021 yılı için düzenlenen 4.2 milyonluk ihale ile birlikte şirket, 7 yılda belediyeden yaklaşık 16.5 milyon liralık gıda ihalesi almış oldu.