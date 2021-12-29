AKP'li Bahçelievler Belediyesi, Halk Ekmek büfelerine kendi logosunun basılı olduğu poşetleri dağıttı

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, AKP'li Bahçelievler Belediyesi'nin İBB'ye ait Halk Ekmek büfelerine, belediyenin logosu ve belediye başkanının adının yer aldığı poşetleri dağıttığını duyurdu. Nama, "Algı yapmayın! Hizmet yapın, hizmet! Çok ayıp" dedi.

Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, AKP’li Bahçelievler Belediyesi'nin İBB’ye ait Halk Ekmek büfelerine Bahçelievler Belediyesi’nin logosunun yer aldığı ve belediye başkanının isminin yazılı olduğu poşetlerin dağıtılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden poşetlerin fotoğrafını paylaşan Nama, belediyenin algı yarattığını, hizmetin belediye tarafından sağlandığının gösterilmek istendiğini söyledi.

Nama, paylaşımında şunları dile getirdi:

"AKP’li Bahçelievler Belediyesi, İBB'ye ait Halk Ekmek büfelerine Bahçelievler Belediyesi'nin logosu ve belediye başkanının ismi yazılı olan poşet dağıtarak hizmeti kendileri yapıyormuş gibi algı yaratıyor. Algı yapmayın! Hizmet yapın, hizmet! Çok ayıp!"