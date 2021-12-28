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AKP'li Babuşçu: TV’lerde AK Parti’yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteciler artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur

"Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım; yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım" 

28 Aralık 2021 00:50

AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, "TV’lerde AK Parti’yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur" açıklamasını yaptı.
 
AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, çeşitli ana akım televizyon kanallarında yer bulan gazeteci ve programcılara tepki gösterdi. .Babuşçu, "Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
 
Twitter hesabından açıklamada bulunan Babuşçu'nun paylaşımı şöyle:
 
"Sabrın sonu! TV’lerde AK Parti’yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur. Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım."
 
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