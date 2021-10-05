AKP'li Akbaşoğlu: Milletimizin tüm kesimlerinin alım gücünü artıracağız

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, mutlaka fiyat istikrarını oluşturarak halkın tüm kesimlerinin alım gücünü artıracaklarını söyledi. Akbaşoğlu, "Her türlü spekülasyonla, her türlü istismarla da ilgili bakanlıklarımız ve ilgili idarelerimiz gerekli kontrolleri, denetimleri yapmaktadır; mücadelemiz de mutlaka kararlılıkla sürecektir" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 27. Dönem 5. Yasama Yılının herkese hayırlar getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifleri marketinde fiyatların piyasa fiyatlarına göre daha uygun olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Akbaşoğlu, "Türkiye genelinde bu marketlerin binin üzerinde yaygınlaştırılacağı ve bu manada, daha kaliteli ve daha ucuz ürünlerin halkımıza sunulacağı müjdesini verdi. Bu manada, mutlaka fiyat istikrarını oluşturarak milletimizin, halkımızın tüm kesimlerinin alım gücünü kesinlikle artıracağız. Her türlü spekülasyonla, her türlü istismarla da ilgili bakanlıklarımız ve ilgili idarelerimiz gerekli kontrolleri, denetimleri yapmaktadır; mücadelemiz de mutlaka kararlılıkla sürecektir" dedi.

Akbaşoğlu, bu hafta Genel Kurulda, Deprem Araştırma Komisyonu Raporu, Paris İklim Anlaşması ve Kamu Denetçiliği Kurumu raporunun görüşülmesinin planlandığını bildirdi.