AKP'lİ Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu, 'toplanın' diye talimat verdi; 10-15 civarında milletvekili, 500'le 750 arasında da vatandaş veya partilileri katıldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı 5 suçtan 2'si hakkında bozma kararı verildiğini ancak bazı kesimlerin bozma kararlarını görmezden geldiğini söyledi. Dağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü çağrısı üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanılmasına ilişkin olarak da "Davet değil, bütün hepsi oraya gitsin diye talimatta bulundu ama dün akşam 'Saat 18.00'de basın toplantısı yapacağız' dedikleri halde saat 19.30'a kadar basın toplantısını ertelediler ama oraya 10-15 civarında milletvekili katıldı. 500'le 750 arasında da vatandaş veya partilileri katıldı. Dolayısıyla CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mantığında, mantalitesinde muhalefet anlayışında sadece kaos üretmek var" ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir restoranda AKP üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Dağ, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yargıtayın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararını onamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara dikkati çekti. Kararın ardından Kılıçdaroğlu'nun "bir provokasyona daha imza atmak istediğini" ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"Önce karara baktığımızda, Yargıtay, 5 suçtan 2 tanesinin düşmesine, 3 tane cezanın onanmasına karar verdi. Sürekli bunun üzerinden hukuk, insan hakları, özgürlük, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü gibi ifadelerde bulunanlara baktığımızda, düşme kararlarıyla alakalı nasıl bir söz söyleyeceklerini işin doğrusu kamuoyuna anlatmaları lazım ama bununla ilgili hiçbir şey söylemezler. Çünkü onlar için hukuk, kendileri istediği gibi karar verdiği zaman hukuktur, kendileri istediği gibi karar vermediği zaman ise mutlaka altında başkaca şeyler ararlar."

"Kaos planı boşa çıkmıştır"



Kılıçdaroğlu'nun attığı tweet ile tüm milletvekillerine, CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne gitmeleri yönünde talimat verdiğine işaret eden Dağ, şöyle devam etti:

"Davet değil, bütün hepsi oraya gitsin diye talimatta bulundu ama dün akşam 'Saat 18.00'de basın toplantısı yapacağız' dedikleri halde saat 19.30'a kadar basın toplantısını ertelediler ama oraya 10-15 civarında milletvekili katıldı. 500'le 750 arasında da vatandaş veya partilileri katıldı. Dolayısıyla CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mantığında, mantalitesinde muhalefet anlayışında sadece kaos üretmek var, sadece yıkıcılık yapmak var. Ülkeye bir şey katmak gibi bir derdi söz konusu değil. Bunu çokça denedi. Birkaç ay önce 'Elektrik faturasını ödemeyeceğim' derken de aslında bunu denemek istemiştir. O zaman da 'Faturayı ödemeyeceğim' dediğinde öncelikle kendi teşkilatının, milletvekillerinin ona eşlik edeceğini, ona destek vereceğini düşündü ama hiç kimse destek vermeyince daha sonra bireysel bir eylemmiş gibi o eylemi dönüştürmek zorunda kaldı. Bu sefer de aynı kaos planı boşa çıkmıştır."

AK Parti'nin 20 senedir hem ülkeye eserler kazandırmış hem de özgürlüğü, hukuku, hukukun üstünlüğünü, üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğünü ülkeye getirmiş bir iktidar olduğunu kaydeden Dağ, "Böyle de devam edeceğiz. Tamamen çalışmamız mücadelemiz buna dair olacaktır." ifadelerini kullandı.