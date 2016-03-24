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Politika

AKP'nin kurucularından Yaşar Yakış, partiden ihraç edildi

Yaşar Yakış'ın yanı sıra 3 kişi daha AKP'den ihraç edildi

24 Mart 2016 18:12

AKP'nin kurucularından Yaşar Yakış'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi, AKP'den ihraç edildi. Yakış, Abdullah Gül başbakanlığında kurulan ilk AKP iktidarı olan olan 58. hükümette, Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Zaman gazetesine kayyum tarafından el konmasından önce, gazetede köşe yazarlığı yapan Yakış, son dönemde başta Suriye olmak üzere, AKP'nin dış politikasını eleştiriyordu.  

Eski büyükelçi Yakış hakkında, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ihraç sürecinin başlatılmasına karar vermişti. 

Yakış, Abdullah Gül ve Bülent Arınç ile birlikte, AKP'nin resmi internet sitesindeki kurucular listesinden çıkarılmıştı.

Yakış, AKP'nin Suriye politikasına ilişkin şu sözleri söylemişti:

“Suriye’ye gereğinden daha fazla bulaştık. Suriye’deki muhalefete giden silahlar yanlış ellere gitti. Türkiye Suriye’ye askeri olarak müdahale ederse orada başarılı olması çok zordur, bundan sonra sıyrılmak da zor o işten, başarıyı bir tarafa bırakın, sıyrılıp geri çekilmek de zordur. 1 Kasım seçimleri AKP iktidarına yeni bir kapı açtı. Eksik, hata ve yanlışlıklarını düzeltme imkanı tanıdı. Yeni hükümetin bu fırsatı heba etmesi halinde Türkiye içte ve dışta her yönüyle çok şey kaybeder.”

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