AKP kurucusu Ayşe Böhürler: O önerge ne hukuki, ne İslami!

AKP Kurucularından ve Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler cinsel istismarlara evlilik şartıyla af getiren yasayı sosyal medya hesabından ağır ifadelerle eleştirdi. Böhürler, "Yasanın geri çekilmesi çok isabetli; savunulan şey ne hukuki, ne de İslami! İslam'da cinsel istismar haramdır, suçtur” ifadelerini kullandı.

Böhürler’in ifadeleri şöyle:

"Yasanın geri çekilmesi çok isabetli; savunulan şey ne hukuki, ne de İslami! İslam'da cinsel istismar haramdır, suçtur. Kadim gelenekleri, toplumsal doğruları yaşatalım. Ama insana zarar veren gelenekleri savunmak; İslam'ın 'siz atalarınızın dinine mi uyuyorsunuz' sorusuna muhatabıdır. İslam'ın doğrularını savunmak kız çocuklarının haklarını savunmaktır. Bu nedenle sözde 'İslami' duyarlılıkla yapılan savunmaları anlam veremiyorum."