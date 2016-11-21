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AKP kurucusu Ayşe Böhürler: O önerge ne hukuki, ne İslami!

"İslam'da cinsel istismar haramdır, suçtur"

21 Kasım 2016 20:27

AKP Kurucularından ve Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler cinsel istismarlara evlilik şartıyla af getiren yasayı sosyal medya hesabından ağır ifadelerle eleştirdi. Böhürler, "Yasanın geri çekilmesi çok isabetli; savunulan şey ne hukuki, ne de İslami! İslam'da cinsel istismar haramdır, suçtur” ifadelerini kullandı.

Böhürler’in ifadeleri şöyle:

"Yasanın geri çekilmesi çok isabetli; savunulan şey ne hukuki, ne de İslami! İslam'da cinsel istismar haramdır, suçtur. Kadim gelenekleri, toplumsal doğruları yaşatalım. Ama insana zarar veren gelenekleri savunmak; İslam'ın 'siz atalarınızın dinine mi uyuyorsunuz' sorusuna muhatabıdır. İslam'ın doğrularını savunmak kız çocuklarının haklarını savunmaktır. Bu nedenle sözde 'İslami' duyarlılıkla yapılan savunmaları anlam veremiyorum."

 

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