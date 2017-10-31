AKP kurucularından Şener: Yönetim, çoban - sürü ilişkisine döndü!

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından olan Abdüllatif Şener, Türkiye Cumhuriyet yönetimi için, çoban-sürü benzetmesi yaptı. Şener, "Artık yönetim, çoban-sürü ilişkisine döndü" dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Şener, "Bürokratik değil, demokratik Cumhuriyet isterdik" diyerek, "Şimdi ortada bürokratik Cumhuriyet de kalmadı" iddiasını dile getirdi.

Şener şöyle konuştu:

"Bürokratik değil, demokratik Cumhuriyet isterdik. Şimdi ortada bürokratik Cumhuriyet de kalmadı. Artık yönetim, çoban-sürü ilişkisine döndü."