AKP kurucularından Ayşe Böhürler: Sakin olun, değişmiyoruz!

AKP kurucularından ve Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler, geçen hafta TVNET'te yayınlanan Türk Kahvesi programında Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ile yapılan araştırmaların ışığında Türk toplumunu, siyasi davranışlarını etkileyen faktörleri 1999’dan başlayarak çeşitli dönemlerde yapılan araştırmaları, Din-Siyaset ve Toplum araştırmasının sonuçlarını konuştuklarını yazdı.

Böhürler, "Sakin olun, değişmiyoruz!" başlıklı yazısında "'Yok, toplum dindarlaşıyor', 'Yok, toplum hızla sekülerleşiyor' diyenlerin de yanlış söylediğini belirterek "Veriler her iki tarafın da bir bardak suda fırtına kopartarak siyaset yaptıklarını gösteriyor. Özellikle de sosyal medya üzerinden yapılan hiçbir yorum iki taraf için de gerçeği vermiyor." diye yazdı.

Türk toplumunun din ile ilişkisi en yüksek toplumlar arasında sayıldığını yazan Böhürler şöyle devam etti: "Genel sonuçlar şöyle: Kutuplaşma var, Türk toplumunun genel siyasi davranışları stabil, çok değişmiyor. Muhafazakâr sağ hep daha yüksek. Muhafazakâr sol ona yer yer yaklaşıyor. Bu yelpazenin dışında kalan iki tarafta da marjinal gurupların siyaseti etkileme yüzdesi çok düşük. Bu dönem olan tek farklı şey iki taraf arasında kararsızların oranının nispeten öncekilere göre daha yüksek olması. Ama bu karasızların da sağ eğilim dışında davranış göstermesi çok beklenmiyor. Diğer taraftan Türk toplumunun din ile ilişkisi hiç kopmuyor, özellikle 'gençler ateistleşiyor' tezini saha verileri doğrulamıyor."

25 Aralık 2021’de açıklanan Dünyada ve Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset araştırmasının sonuçlarına da yer veren Böhürler, özetle şöyle devam etti: "Teknolojik değişim, iktidar değişimi her ne olursa olsun bu topraklarda sekülerleşme beklentisi karşılık bulacak gibi görünmüyor. Türk ve İslâm ögeleri toplum nezdinde birbirinden kesilip atılamıyor. İslâm’ı yok sayarak bir siyaset oluşturmak ve bunun başarılı olması mümkün görünmüyor.

Prof. Ali Çarkoğlu ve birlikte araştırmayı yaptığı bilim insanlarının 20 yıldan uzun süredir sürdürdüğü çeşitli araştırmaların bulguları Türkiye’deki kutuplaşmaya da ayna tutuyor. Birinin ak dediğine yüzde yüz kara diyen, kara dediğine yüzde yüz ak diyen bir Türkiye var. Ve bu kutuplaşma sürüyor.

Bu verilerin topluma ayna tutarken spekülatif söylemlerden çok daha dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. Her ne kadar Türkiye cetvelle ölçüme gelmezse de yine de medya cetveline değil bu cetvele bakarak siyaset üretmekte fayda var."

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