AKP kurucularından Abdüllatif Şener: Erdoğan başbakan olduktan sonra ilk haftalarda yolumuz ayrıldı, iki ay birbirimizle konuşmadık

AKP kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı olan, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. AKP’nin iktidara gelmesiyle zenginleşme iştahının başladığını söyleyen Şener, şu an Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduktan sonraki ilk haftalarda yollarının özelleştirmelerle ayrıldığını anlattı. Şener, “Hatta iki ay birbirimizle konuşmadık” dedi.

Bütçe görüşmelerinde “Viva Zapata filmini anlatan, Hırsızlar ordusuna döndünüz”, “Davayı satanlar, davayı satanların arkasından gidenlerdir” çıkışlarıyla dikkati çeken Abdüllatif Şener, Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in sorularını yanıtladı. Şener, Erdoğan’ın kuruluştaki davayla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. “Başladığı günden beri fire verdi. AKP iktidarında yapılan yolsuzluk, cumhuriyet tarihi boyunca yapılan tüm yolsuzlukları toplasanız fazladır. Muhtemeldir ki dünyanın en büyük yolsuzlukları bu ülkede yapılıyor. Her taraftan çalınıyor, her yer yağma ediliyor. Kamu gücü bireysel zenginleşme için seferber edilmiş” diyen Şener, şöyle devam etti:

“Yeni nesil bir mafya devleti ortaya çıktı. Seçimle iktidara geliyorlar ama ülkeyi mafya yöntemleri ile idare ediyorlar. Mafya mantığına hizmet edecek yasalar çıkarıyorlar. Muhalefeti yasaları zorlayarak susturmaya kalkıyorlar. Bu, yeni nesil bir mafya devletidir. Tüm kamu kaynaklarını bireysel çıkarları için kullanıyorlar. Konusu suç olan paraları aklama, ihale kanunlarıyla oynama var. Türkiye şu an yeni nesil mafya devleti riski taşıyor.”

“Bu parti lider değil, kadro partisi demiştik. Erdoğan’ın kendisi bunu söyledi. Sonunda bu kadro ülkeyi yeni nesil mafya devletine çevirecek. Bunun neresi dava? Hür türlü yanlışlarını da dini söylemlerle kapatmaya çalışıyorlar. Yani kendi süfli çıkarları için dini lekelemekten de çekinmiyorlar” diyen Şener, “Bu kadroda bulunmak davaya ihanettir” ifadesini kullandı.