AKP kurucularından Abdüllatif Şener: Cumhurbaşkanlığı seçiminde en büyük sorumluluk CHP'de

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener, 2019 yılında gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimelrinde en büyük sorumluluğun CHP'de olduğunu söyledi. "Ana Muhalefet Partisi CHP, mevcut siyasi tabloya göre en çok oyu alacak 2. partidir" diyen Şener, "Cumhurbaşkanı seçiminde 2. tura en çok oy alan partinin adayı kalacaktır ki, bu da büyük ihtimalle CHP adayı olacaktır. İşte bu yüzden, asıl sorumluluğunun Ana Muhalefet Partisi CHP'de olduğunu vurguladım" diye knouştu.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun, Abdüllatif Şener'in açıklamalarını içeren, "Şener: Muhalefet deli gibi çalışmalı" başlığıyla (13 Nisan 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

AKP'nin kurucusu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğu o dönemde bir toplantıda AKP'li bakan arkadaşlarına, "Başbakanı (Recep Tayyip Erdoğan'ı) parti disiplin kuruluna vereceğim çünkü AK Parti programına aykırı siyaset yapıyor" diyor.

Şener, AKP'den ayrıldığı o günlerde Başbakan olan Erdoğan'ı şöyle tanımlıyor:

"Demokrasiyi içselleştirmiş bir insan değil. Kafasında bir demokrasi tanımı var ancak bu kafasındaki demokrasi tanımı demokrasiyle alakalı değil. 'Sandıktan ben çıktım istediğimi yaparım' diyor. Hukuk devletinin de ne olduğunu bildiğini sanmıyorum. Davranışları hiçbiri hukuk devletiyle bağdaşmıyor"

O günkü Erdoğan ile bugünkü Erdoğan arasında fark var mı?

Gelelim söyleşimize... Abdüllatif Şener'in işte en çarpıcı ve dikkat çekici cümleleri:

- Cumhurbaşkanlığı seçiminde asıl en büyük sorumluluk CHP'dedir.

- Seçimlerin güvenliğinin sağlanması en önemli konudur.

- Adaylar çıktı ama aday olup olmamak önemli değil, Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanı seçimini kazanacak adayı bulmak çok önemli.

- Ortak çatı adayı ilk turda çıkarmak çok yanlış olur, her parti kendi adayını çıkarmalı.

Muhalefet 2. turda mı birleşmeli diye sorunca Şener şunları söyledi:

"Erdoğan'ın karşısına geniş seçmen tabanından oy alacak bir adayın kalması lazım ki, bu aday için şunları söyleyebilirim:

- CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin seçmen tabanından firesiz oy alabilmeli ama bu da yetmez.

- AKP'nin mutsuz ve umutsuz dindar seçmenlerinden de oy alabilmeli ki, bunu sağlayacak Temel Karamollaoğlu ve Saadet yönetimidir.

- MHP'nin milliyetçi kanadından oy alabilmelidir."

Formül ve mantık bu ise bu adayı kim nasıl bulacak ki? Şener bu adayı bulma sorumluluğunu şu sözlerle CHP'ye yükledi.

"Ana Muhalefet Partisi CHP, mevcut siyasi tabloya göre en çok oyu alacak 2. partidir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda CHP-Saadet ve İYİ Parti adayları yarışacaklar ve ana hedefleri de Erdoğan'ı ilk turda seçtirmemek olacaktır.

Cumhurbaşkanı seçiminde 2. tura en çok oy alan partinin adayı kalacaktır ki, bu da büyük ihtimalle CHP adayı olacaktır.

İşte bu yüzden, az önce partilerin belirleyecekleri adaylar için olması gerekenleri anlattım.

İşte bu yüzden, asıl sorumluluğunun Ana Muhalefet Partisi CHP'de olduğunu vurguladım."

Yerel seçimlerin önemini sormadan olmazdı. Şener bu konuda da çarpıcı açıklamalar yaptı:

"İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını AKP'nin elinden almak, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine 1-0 galibiyetle başlamak demektir.

Muhalefet partileri seçimi kazanacaklarını çok güçlü bir şeklide halka anlatmalılar, özellikle yaşanan ekonomik krizin sorumlusu olan AKP'nin tüm hatalarını seçmene yalın bir şekilde kapı kapı dolaşarak anlatmalılar.

Muhalefet partilerinin bugünden, yarından itibaren 2019 seçimi için deli gibi çalışmaları gerekir.

Ve olmazsa olmazı da sandık ve seçim güvenliğini sağlamak için tüm muhalefet partilerinin iş birliği içinde çalışmaları şarttır.

Özetle doğru aday ve çok çalışmak başarıyı getirir."