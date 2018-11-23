"AKP, Kürt oyları için IKBY'den destek istedi"

Siyasi partiler arasında ittifak görüşmeleri sürerken, adayların belirlenmesinde stratejik hesaplar yapılıyor. CHP’nin Esenyurt’ta İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu aday gösterebileceği konuşulurken, AKP’nin ise karşısına Diyarbakır milletvekili Mehdi Eker’i çıkaracağı belirtiliyor. Kulislerde Eker'in bundan bir ay önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani’ye yaptığı ziyarette Doğu ve Güneydoğu bölgesinde Kürt seçmenin oyunun AKP’ye yönlendirilmesi için destek istediği ileri sürüldü.

Bakırköy’de ise İyi Parti’nin, AKP’nin de aday göstermek istediği eski ANAP’lı Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir ile anlaştığı söyleniyor.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın kulis haberine göçre yerel seçimlerde siyasi partiler bir taraftan mevcut belediye başkanlıklarını korumak için uğraşırken, diğer taraftan da yeni ilçeleri kazanabilmek için stratejik davranıyor. Esenyurt’ta AKP’nin de yaptırdığı anketlerde CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun isminin öne çıktığı, parti yönetiminin de başta Kürt seçmenler olmak üzere diğer partilerin oyunu alabileceği gerekçesiyle Tanrıkulu ismine sıcak baktığı konuşuluyor.

Erbil’de görüşme

Anketlerde Sezgin Tanrıkulu’nun isminin çıkmasının üzerine AKP’nin de ilçede Diyarbakır milletvekili Mehdi Eker’i aday göstereceği belirtiliyor. Kulislerde Eker’in bundan bir ay önce Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti ile birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani’ye yaptığı ziyarette yerel seçimlerde özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde Kürt seçmenin oyunun AKP’ye yönlendirilmesi için destek istediği ileri sürüldü.

Esenyurt’ta Tanrıkulu’nun karşısına çıkarılacağı belirtilen Eker’in ayrıca büyükşehirlerdeki Kürt seçmenin kendilerine oy vermesi için çağrıda bulunulmasını istediği iddia edildi.

Yıldırım’dan yemek atağı

AKP-MHP ittifakına karşın büyük kentlerde Kürt seçmenin oyunu almak için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın da İstanbul’da önemli birkaç Kürt iş insanı ile yemek yediği ve destek istediği kulislerde dile getiriliyor.

İstanbul’da birkaç ilçe almak için uğraşan İyi Parti’nin Bakırköy için ilk önce Naci Ekşi’ye adaylık teklifi götürdüğü öğrenilirken, Ekşi’nin teklifi kabul etmemesinin ardından İyi Parti yöneticilerinin AKP’nin de aday göstermek istediği eski ANAP’lı Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir ile anlaştığı ve aday göstereceği belirtildi. Özdemir’in de yakın çevresine adaylığa sıcak baktığını söylediği öğrenildi.

Eyüpsultan’a Sevigen

CHP’de Eyüpsultan belediyesi için ise kulislerde ilginç bir isim ortaya atıldı. Antalya milletvekili Deniz Baykal’a yakınlığı ile bilinen eski CHP Genel Sekreteri ve eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in isminin Eyüpsultan belediye başkan adaylığı için geçtiği belirtildi. Şişli’de Hayri İnönü ve Mustafa Sarıgül arasındaki gerginlik nedeniyle akademisyen Mehmet Karlı’nın ismi de kulislerde konuşulmaya başlandı.