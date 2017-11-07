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AKP kulislerinden TBMM Başkanı'na eleştiri: Erdoğan’ı görünce Mehmetçik dipçiği, gidince makamda dinleniyor!

Erdoğan, AKP’li milletvekilleriyle TBMM Başkanlığı seçimlerini görüşecek

07 Kasım 2017 22:02

Hülya Karabağlı

TBMM Başkanlığı seçimleri için 12 Kasım’da başlayacak adaylık başvuruları öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında TBMM Başkanlığı seçimlerinin  gündeme geldiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın iki yıldır bu görevde bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın adaylıkla ilgili kararını kendisine bırakma eğilimde olduğu belirtiliyor. 

Ancak,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP Genel Merkezi'nde  gurup halinde AKP’li milletvekilleriyle  görüşmesinin bir anlamda nabız  tutuma olarak yorumlanıyor.  

"Dereyi geçerken değiştirmez"  

Başkanlık için adı geçen diğer adaylar Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, eski bakan Nabi Avcı, eski bakanlardan Faruk Çelik, Prof. Burhan Kuzu ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın. AKP’li milletvekilleri arasında adaylık için adı geçen isimler arasında tam bir  mutabakat olmadığı görülüyor. Milletvekillerinin, genel başkandan  gelecek işareti bekledikleri gözlenirken, bazı milletvekilleri 'Cumhurbaşkanı dereyi geçerken  değiştirmez" yorumları yapıyor. 

“Erdoğan’ı görünce Mehmetçik dipçiği, o gidince makamda”

Adaylık kulislerinde eleştiri üsluplu espriler yapılıyor. Uzun bir süre yaşlılığı ve hastalığının öne çıkarıldığı  Meclis Başkanı İsmail Kahraman hakkında son yapılan yorumlar dikkat çekiyor. Kahraman’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında daha farklı olduğuna dikkat çekilerek, “Erdoğan’ı görünce Mehmetçik dipçiği gibi, o gidince makamında dinleniyor” deniliyor.

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