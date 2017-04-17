AKP kulisleri, yüzde 51.4'ü tartışıyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oylara ilişkin kararıyla ‘şaibe’ tartışmasının yürüdüğü Anayasa değişikliği referandumundan çıkan yüzde 51.4’lik sonuç AKP içinde tartışılmaya başlandı.

Bazı AKP’liler, partinin uzun zamandır "iyi yönetilmediğinin" sandık sonucuna yansıdığını belirtirken“Parti içinde liyakat sistemi kurulmazsa, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda beklenen sonuç alınmayabilir” diyor.

AKP içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sıcak baktığı idam cezası sıkıntısı da görülüyor.

Kulislerde, iktidar kanadından bunun Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye’nin bağını koparacağına ilişkin endişeler dikkat çekiyor.

“Erdoğan en kısa sürede partinin başına geçmeli"

AKP içinde, Erdoğan’ın bir an önce genel başkan olarak partinin başına geçmesi isteniyor. Erdoğan’ın koltuğuna oturmasından sonra birebir konuşulabileceğinin önemine vurgu yapılırken bazı talepler dikkat çekiyor.

AKP’de, ‘liyakat’ sisteminin kurulması, Bylock kullandığı iddia edilen milletvekillerinin partiden çıkarılması, genel merkez yönetiminden, komisyonlara kadar yönetim kademesindeki isimlerin gözden geçirilmesi bulunuyor.

Kongreler ne zaman?

AKP’de 2017 yılı kongre süreci olarak görünüyor. Ancak, referandum süreci nedeniyle başlatılmadığı belirtiliyor.

AKP kongre takvimi için yetkili kurulu MKYK’dan karar alacak.