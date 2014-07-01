Başbakan Erdoğan, AKP'li vekillerin oybirliğiyle Cumhurbaşkanı adayı oldu

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ATO Kongre Merkezi'nde gerçekeştirilen cumhurbaşkanı adayının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Erdoğan’ın yakın çalışma arkadaşlarından AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin partisinin Köşk adayı olarak Başbakan Erdoğan'ın ismini açıkladı.

Köşk'e adaylığı açıklana Erdoğan, il konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı. Aşık Veysel'in dizelerini kendisine uyarlayarak "Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece..." dedi.

Başbakan Erdoğan ve beraberindeki araç konvoyu geniş güvenlik önlemleri alınan binaya otopark tarafından girdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de toplantıya katıldı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun, kulağında kulaklıkla telefonla görüşmesi dikkat çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da girişte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eşi Emine Erdoğan ile el ele sahneye çıkan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan salonu selamladı. Toplantıya Erdoğan'ın kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak ile oğlu Bilal Erdoğan da katıldı. Başbakan'ın sahneden inmesinin ardından salondakiler Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

İstiklal Marşı'nın ardından AK Parti'nin seçim şarkılarından "Zor da olsa dönmem geri senin yolundan" adlı parça Başbakan Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri eşliğinde sinevizyondan gösterildi. Bu sırada duygusal anlar yaşandı. Başbakan'ın eşi Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı, Recep Tayyip Erdoğan'ın da gözlerinin dolduğu görüldü.

Mehmet Ali Şahin'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bu anlamlı günde anlamlı saatte sizleri en içten duygularla selamlıyorum. Tarihi nitelikteki bu toplantının hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Hatırlayacaksınız, 2007’de 10. Cumhurbaşkanının görev süresi dolmuştu. TBMM, 11. Cumhurbaşkanını seçecekti. Biz AK Parti olarak, Anayasa’ya yasalara ve Meclis İç Tüzüğü’ne uygun şekilde hazırlıklarımızı yapmıştık. Ancak hiçbir seçimde öne sürülmeyen şartlar, biz Cumhurbaşkanı seçeceğimiz zaman önümüze çıktı.

Hukuk ayaklar altına alındı, ideolojiler hukukun üstüne çıktı.

Öncelikle Anayasa’yı değiştirmek suretiyle, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi sonucunu doğuracak değişikliği gerçekleştirdik.

Milletimiz daha güçlü şekilde bizi parlamentoya getirdi ve önce Meclis’te 11. Cumhurbaşkanımızı seçtik, ardından Anayasa değişikliğini referanduma götürdük. Şükran borçluyuz ki yüzde 70’e yakın bir oranla milletimiz anayasa değişikliğini onayladı.

İşte bugün, Cumhurbaşkanı’nı halkın belirleyeceği bir seçime hazırlanıyoruz. Uzun bir aday tespit süreci yaşadık.

Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın başkanlığında hemen hemen her kesimle istişarelerde bulunduk.

Milletin reis-i cumhur olarak, cumhurun başı olarak görmek istediği ismi nihayet tespit ettik. Biliyorsunuz, bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olması için en az 20 vekilin imzasıyla aday gösterilmesi gerekiyor. Biz, grubumuzdaki tüm vekil arkadaşlarımızın imzalarını topladık.

İmzalarıyla ittifaklarıyla cumhurbaşkanı adayımızı belirledik. aziz milletimizin takdirlerine sunmaya karar verdik. Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’nci Cumhurbaşkanı adayı genel başkanımız, başbakanımız İstanbul milletvekili Recep Tayyip Erdoğan. Adayımızın hayırlı olmasını diliyorum.