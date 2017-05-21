T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP kongresine giden otobüs kaza yaptı: 32 kişi yaralı!

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi

21 Mayıs 2017 13:31

AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne partilileri taşıyan otobüsün Polatlı'da alt geçit aydınlatmasına çarpması sonucu 32 kişi yaralandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, İzmir'den AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılmak üzere dün gece yola çıkan partilileri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ZJG 80 plakalı otobüs, saat 07.30 sıralarında Polatlı'da kontrolden Gazitepe Alt Geçidi'nin aydınlatmasına çarptı.

Kazada 26 kişi yaralanırken içinde 39 kişinin bulunduğu otobüste hasar meydana geldi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

trafik kazasıakpkongrehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24