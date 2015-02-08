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Politika

Erdoğan afişli AKP kongresinde Erdoğan'ın sesinden şiir dinletildi

AKP kongresinde salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği İstanbul şiiri dinletildi.

08 Şubat 2015 17:00

AK Parti İstanbul 5. Olağan İl Kongresi Sinan Erdem Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katılacağı kongre için spor salonu baştan aşağı düzenlendi. DHA'da yayınlanan habere göre Başbakan Davutoğlu ve eşinin katılımcıları selamlayacağı yürüyüş platformu oluşturuldu. Salonun ortasına da Delegeler için oturma yeri yapıldı. Kadın ve Erkeklerin karışık oturduğu tribünlerde de Ahmet Davutoğlu fotoğraflı " Bir Olduk, Birlik Olduk Birlikte Türkiye Olduk, Dava Adamlığıyla Bilgeliği Buluşturan Lider, İstanbul Anlayana Hocadır " yazılı pankartlar yer aldı.

Kongrede salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği İstanbul şiiri de dinletildi.



Atatürk ve Erdoğan posteri



Bir yanda Türk Bayrağı diğer yanda da Ak Parti Bayrağının yer aldığı bölümde, sırasıyla Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun posterleri yer aldı. Tribünleri dolduran Ak Parti taraftarları da zaman zaman ’Recep Tayyip Erdoğan’ diyerek tempo tuttu.



Erdoğan'ın sesinden şiir

 

Bu arada salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden İstanbul şiiri dinletildi.

Şiirin sonunda AK Parti Genel başkan yardımcısı Süleyman Soylu "Kıymetli Cumhurbnaşkanımızın sesiyle bir İstanbul esintisini hep beraber yaşadık" dedi. 

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