'AKP kendisini koruyacak yasal alt yapıyı hazırlıyor'

Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, iktidarın bütün politikalarını kendisini koruyup kollayacak yasal alt yapıyı hazırlamak üzerine kurulduğunu belirterek partinin, yalanları ortaya çıkınca kendisini içe kapattığını söyledi.

'Paralel yapı'yla mücadele diye bir şeyin olmadığını vurgulayan Tantan, AKP’nin kendi iktidarının sorgulatılmasını istemediğini belirtti.

'Yalanları ortaya çıktıkça AKP kendisini içe kapatıyor'

aktifhaber.com'a konuşan Sadettin Tantan şunları söyledi:

"Artık bütün yalanları ortaya çıktıkça AKP kendisini içe kapatıyor. Bugün cezaevine giren, içeri attığı polislerin hepsi gece gündüz Başbakan’ın yanında ondan emir alan insanlardı. Öyle değil miydi? Başbakan’ın yanında dosya bazında onunla görüşen, onun emrini uygulayan, bu emirler ne kadar hukukidir, ne kadar hukuksuzdur bilinmez araştırılmadığı için.

'AKP kirliliği ortaya çıkmasın diye sürekli iktidarda kalmak istiyor'

Paralelle mücadele diye birşey yok. AKP kendi iktidarının sorgulanmasını istemiyor, sorgulattırılmasını istemiyor. Kendi kirliliği ortaya çıkmasın diye sürekli iktidarda kalmak istiyor. Kalmak isteyişinin sebebi onu iktidara getiren yapı, onun görevlerini tamamlamasını istiyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisini bir proje dahilinde iktidara getiren yapı o projenin tamamlanmasını istiyor. AKP’nin bir amacı da kendisinin sorgulanmamasını ve sorgulatılmamasını istiyor. O açıdan da bütün kamunun ve özelin kendisine tabi olmasını istiyor. Bunu da Cumhurbaşkanı aleni bir şekilde söylüyor. Ya bizden olacaksınız ya da taraf olmayan bertaraf olur diye kendi televizyonlarda söylüyor bunu konuşmalarda.

'Türkiye, halkı manevi duygularıyla oyalamak isteyen bir AKP'yle karşı karşıya'

AKP’nin nasıl iktidara getirildiğini kendisi söyledi. Kendi adamları izah etti. Ali Bulaç’ından Abdurrahman Dilipak’ından hepsi anlattılar onu. Ama bu eski bir bilgi yeni bir bilgiymiş gibi takdim ettiler. Oysa o çok eski bir bilgiydi. Yeni bilgi gibi takdim edilmesinin altında da sanki İsrail’e, Amerika’ya kafa tutan bir siyasi çizgiye oturtarak halkı yine milli ve manevi duygularıyla oyalamak isteyen bir AKP’yle Türkiye karşı karşıya.

'PKK'nın işlediği suçlara karşı adli işlem yaptırmayan bir AKP iktidarı var'

AKP PKK’yla Oslo’da masaya niye oturdu, kim oturttu, PKK’nın özgürleşmesine, işledikleri suçlara karşı hiçbir adli işlem yaptırtmayan bir AKP iktidarı var. PKK bugün dünyanın en vahşi örgütü yani IŞİD’den daha vahşi bir örgüt. Çoluk çocuk öldürmüş, öğretmenleri öldürmüş. Doğu ve Güneydoğu’da özellikle Türkiye genelindeki dershanelerin kapatılmasına baktığın zaman aslında öğrenci evleri, dershaneler farklı bir işlev yürütüyordu onu da ortadan kaldırttı. Büyük bir proje var."