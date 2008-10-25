AKP, karizmatik 'Tayyibe'ler arıyor

Malum önümüzde çok çekişmeli geçeceğe benzeyen yerel seçimler var. Dolayısıyla şu günlerde hararetli bir şekilde partilerin belediye başkanı adayları üzerine tahminler yapılıyor. Ama Türkiye'nin 81 ilinde farklı bir seçim telaşı daha var.



AKP, seçim meydanlarında Tayyip Erdoğan gibi konuşabilecek, seçmeni coşturacak, hitabeti kuvvetli bayan hatipler arıyor. Bunun için de pop star yarışmalarına benzer bir taktik uygulanıyor. İllerin parti temsilcilikleri hitabetine güvenen parti üyelerinin başvurularını kabul etti.



27 Ekim ile 5 Aralık tarihleri arasında il seçmelerini yapacaklar. Jüride, parti il veya belediye başkanları, akademisyenler ve yerel basın mensupları var. Jürilerin tespit ettiği 81 il birincisi, Ankara'da 22-26 Aralık tarihlerinde 5 günlük yoğun bir eğitime tabi tutulacak. Bir nevi hitabet sanatı kampı olacak bu. Etkili sunum teknikleri, içerik tasarımı, diksiyon, ses ve nefes teknikleri, kürsü hâkimiyeti gibi eğitimleri aldıktan sonra 27 Aralık'ta çeyrek final yapılacak.



Burada 20 yarı finalist belirlenecek. Bu finalistler bir gün boyunca 3 farklı hocadan son kez hitabet dersi alacak ve final için yarışacak. Yarı final sonunda belirlenen 3 finalist, 28 Aralık Pazar günü aralarında Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu ünlü jüri üyelerinin önünde hünerlerini gösterecek. AK Parti Kadın Kolları final jürisi için alanında başarılı isimleri davet etmeyi düşünüyor. Edebiyatçı olarak Elif Şafak bunlardan birisi. Başarılı bir kadın haber spikeri ve tiyatrocu da jüri arasında yer alacak. Jüri yarışmacıların kişisel hayat hikâyelerine dair hiçbir şey bilmeyecek. 'Siyaset Kürsüsünde Ben de Varım' hitabet yarışmasının birincisine 3 bin YTL ödül verilecek. Yine yarışmada dereceye girenler mitinglerde Tayyip Erdoğanla birlikte konuşma yapacak.



Siyaset sahnesinin yeni kadın hatipleri için yapılan yarışmaya beklenenin üzerinde başvuru olmuş. Hatta başvuracakların en az lise mezunu olması şartı yoğun itirazlar üzerine ilkokul seviyesine çekilmiş. Çünkü ilkokul mezunu olup hitabetine güvenenler de yarışmaya katılmak istiyor. Yarışmacılar göç, aile içi şiddet, çevre ve enerji, fırsat eşitliği, insan hakları, modernleşme ve kadın gibi konularda kendi hazırladıkları 10 dakikalık konuşmayı kalabalık izleyici ve jüri önünde sunacak.



Organizasyonun başında bir kadın milletvekili var. AK Parti Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin, siyasetin sadece Parlamento'da yapılmadığını, belediyelerde ve partilerde de siyaset olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Buralarda aktif kadın siyasetçiler yetiştirmek, keşfedip aktif çalışmalarını desteklemek istiyoruz." Siyasetçinin sermayesinin konuşmak, bildiğini en iyi ve etkili şekilde anlatmak olduğunu vurgulayan Şahin, "Konuşmak sanattır ve siyasetçi iseniz derdinizi anlatabilecek, bunu iyi bir hitabete dönüştürecek, kurgu ve vurguyu iyi kullanabilecek bir altyapıya sahip olmanız lazım." diyor.



Yani AK Parti, kadın siyasetçileri sadece Meclis'te ya da vitrinde değil meydanlarda da görmek istiyor. Fakat bunun için özel yetenekli kadınlar gerekiyor. Şahin bu durumu şöyle açıklıyor: "Kadınların yaratılış sebebiyle ses tonları erkeklere göre daha ince, hatta cılız. Fakat bunu iyi bir eğitimle alt edebileceğimizi biliyoruz. Yine bunun yanında biliyoruz ki ülkemizde meydanlarda ve salonlarda konuşabilecek güçlü kadın hatipler var. Biz onları bulmak ve değerlendirmek istiyoruz. Onların yeteneğini eğitimle destekleyip siyaset yapmaları için fırsatlar sunacağız."



Peki, AK Parti mevcut siyasetçileri arasında meydanlarda konuşabilecek kadın bulamıyor mu da böyle bir yarışma düzenliyor? Şahin bu sorumuzu şöyle cevaplandırıyor: "Mevcudumuz başarısız demiyoruz. Ben böyle bir şey söylemiyorum. Ama herkesin kendini çek etmesi lazım. Ben milletvekili olarak ne durumdayım? Artım ne, eksim ne? Değişen ve gelişen dünya düzeninde herkesin kendisini geliştirmesi gerekiyor. Bunun sonu da yok. Ülke genelinde bir sürü miting ve toplantı yapılıyor. Bunlarda konuşma yapabilecek yeni kabiliyetli arkadaşlarımızı tespit etmek istiyoruz. Siyasete yeni ve güçlü yüzler, sesler katmak istiyoruz."



'Başta kitleler karşısında konuşamıyordum'



Kendisinden emin, anlatacağı konuya hâkim, güngörmüş bir siyasetçi var karşımızda. Konuşması sırasında fotoğrafı çekildiği için el-kol ve mimiklerini kullanarak poz da veriyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin, işin sırrını çözmüş. Fakat kendine güvenen ve bildiğini hatasız ve net şekilde anlatan siyasetçi kıvamına gelene kadar zor bir süreçten geçmiş.



Bu durumu kendisi şöyle anlatıyor: "Ben mühendisim. Milletvekili aday adayı olduğumda hitabet konusunda hiçbir deneyimim yoktu. Bir anda birçok insanla karşı karşıya geldim. Teşkilatta tek kadın aday adayıyım ve kendimi tanıtmalıyım. İlk seferinde ismimi unuttum. Hiçbir şey aklıma gelmedi, sanki hafızam tamamen silinmişti. Gülmeye başlamıştım. Hakikaten zor bir durum. Başbakan'ın beni ilk dinleyeceği zamanki telaşım da çok farklıydı. Fakat şimdi öyle değilim. Her yerde konuşabiliyorum. Tecrübeyle aştım. Ama ses tonumun daha farklı olmasını isterdim. Benim 'r' harfinden kaynaklanan problemim var. Söyleyemiyorum. Konuşmam sırasında yaptığım kurgu ve vurgularla bu sorunumu aşıyorum. Geçen gün bir toplantıda kürsüde konuşma yaptım. Konuşmamı 'Durmak yok yola devam.' diyerek bitirdim. Kürsüden inerken baktım, Başbakan gülüyor. Bana "Fatma Hanım, duymak yok yola devam." dedi. Hep beraber güldük."



'Halide Edip'ten başka kadın hatip olmadı'



Kimileri kadınların kitlelere coşkulu konuşma yapamamasını seslerinin daha cılız olmasına bağlar. Fakat Siyaset ve İletişim Bilimci Prof. Dr. Naci Bostancı böyle düşünmüyor. "Kadınların öne çıkmasına engel olan seslerinden daha çok onların siyasette etkin bir şekilde yer almalarını temin edecek toplumsal arka planın bulunmayışıdır. Sesin kullanımı ve niteliği kitlelerle iletişim kurmada çok önemli bir faktör değil. Çünkü önemli olan sesin niteliğinden ziyade onun nasıl kullanıldığı. Hatip deyince kamunun karşısına çıkan liderler akla gelir.



Genel başkan olarak bildiğimiz yegane kadın genel başkan Tansu Çiller'di. Çiller'in meydanlardaki performansı çok etkileyiciydi demek kolay değil. Kimi zaman dil sürçmeleri yapardı. "Ya yapacağııız, ya yapacağııız" gibi vurgular yaparak bir heyecan unsuru katabiliyordu. Tabii kendisine oy veren çevrelerde. Diğer siyasetçi kadınların kamusal performansına ilişkin herkesin bir kanaatinin olması beklenemez. Belki salon toplantılarında çok iyi konuşan kadınlar vardır. Ama onları biz bilmiyoruz. Halide Edip Adıvar'ı biliyoruz. İstanbul işgal olduğunda çok etkileyici bir konuşma yapmış. Onun dışında çok öne çıkan bir kadın siyasetçi ben bilmiyorum. AK Parti'nin bu programını, sadece hitabet kabiliyetine sahip kadın siyasetçileri öne çıkartmaktan çok genel anlamda kadınları siyasete taşımaya yönelik bir hareket olarak görüyorum. Şüphesiz siyasette yer almanın yollarından birisi de hitabet sanatı."



Hatip star seçmeleri başlıyor



Önümüzdeki pazartesi 81 ilde ön elemeler yapılacak. Bu elemelerde kendi yazdıkları metinleri jüri ve izleyici karşısında sunacak olan hatip adayları arasından il birincileri seçilecek. Bu kadınlar AK Parti içinde aktif siyaset yapma imkânı bulacak. Yarışmayı, siyaset okulu olarak gören Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin, "Siyasetçinin sermayesi dilidir. Siyasetçi bildiğini anlatabildiği sürece başarılıdır. Bu sebeple de parti olarak konuşma yeteneği gelişmiş güçlü hatipleri tespit etmek istiyoruz." diyor.



