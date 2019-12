AKP karardan memnun

Laikliğe karşı odak olmadık Başbakan Erdoğan, partisiyle ilgili kararı değerlendirirken, "laikliğe karşı eylemlerin odağı olmayan AKP, bundan sonra da Cumhuriyetimizin temel niteliklerine sahip çıkmaya devam edecektir" dedi. Erdoğan, Türkiye’nin ’ciddi bir badireyi geride bıraktığını’ söyledi.

BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan, partisiyle ilgili karar için, "laikliğe karşı eylemlerin odağı olmayan AKP, Cumhuriyetimizin temel niteliklerine sahip çıkmaya devam edecektir" dedi. Erdoğan, Türkiye’nin "ciddi bir badireyi geride bıraktığı"nı söyledi. Yüksek Mahkemenin karar açıklamasını, bazı bakanlar, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ile yakın arkadaşı işadamı Remzi Gür ile birlikte izledi. Daha sonra AKP Genel Merkezine geçen Erdoğan’ı burada bakan, yöneticiler ile partililer alkışlarla karşıladı. Erdoğan, partisinin genişletilmiş MYK’sında da, "Türkiye için hayırlı olsun, artık hiç durmak yok, şimdi daha çok çalışacağız, ancak odak olmayı kabul edemem" dedi.



Ağır bedeller ödenmedi



Partide basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, dava sürecinde sorumlu ve sağduyulu hareket ettiklerini belirterek, "Geldiğimiz noktada milletimizin daha ağır bedeller ödemekle karşı karşıya bırakılmamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Erdoğan şu mesajları verdi:

Türkiye’nin bir daha böyle bir ortama sürüklenmemesi için siyasiler başta olmak üzere herkese, her kesime ve her kuruma sorumluluklar düşmektedir. Biz AKP olarak bu sorumlulukla hareket etmeye devam edeceğiz. Bu kararla sadece AKP değil, Türkiye de büyük bir haksızlıktan kurtulmuştur.



Büyük bir ayıp önlendi



Demokrasimiz, bir büyük ayıpla yaşamak zorunda bırakılmamıştır. Millet iradesi, anayasamıza göre yine millet adına yetki kullanan yargı kurumuyla karşı karşıya getirilmemiştir. İnanıyorum ki demokrasimiz ve hukuk sistemimiz bu sınavdan birlikte güçlenerek çıkma fırsatı yakalamıştır.



Geçmişe takılmayalım



Ülkemizin dış görünümü, demokrasimizin itibarı, güven ve istikrarımız bu kararla ciddi bir badireyi geride bırakmıştır. Ne yazık ki yine de 14 Mart’tan bu tarafa Türkiye çok ciddi zaman ve enerji kaybına uğramıştır. Şimdi bize düşen geçmişe takılıp kalmadan geleceğimize odaklanmak, milletimizin kayıplarını hep birlikte telafi etmektir.



Ata’nın işaret ettiği yol



Önümüzdeki dönemde milletimizin birlik ve beraberliği bizim için her şeyin üzerinde olmaya devam edecektir. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz için ’durmak yok yola devam’ diyoruz. Bu yol Atatürk’ün işaret ettiği çağdaşlaşma yoludur. Bu yol, Türkiye için, Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma hedeflerini temsil eden AB’ye tam üyelik yoludur. Bu yoldan dönüş yoktur, olmayacaktır.



Yorum yapmayın uyarısı



Erdoğan ardından da kararı duyup partiye gelen bakan ve milletvekilleriyle basına kapalı toplantı yaptı. Erdoğan burada milletvekillerine "Karar üzerine söyleneceği söyledik. Sizler daha fazla irdeleyip yorum yapmayın" uyarısında bulundu. Erdoğan milletvekillerinden yerel seçimler için çalışmalarını da istedi. Meclis’in de bu akşam tatile girmesi planlandı.