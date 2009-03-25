AKP kadroları fişlenmiş

2. İddianame'nin Hurşit Tolon bölümünde, AKP kadrolarının Nurcu, Hizbullahçı gibi fişlendiği ileri sürülüyor.





“Kadrolaşma” klasöründe “devlet bakanlıkları.doc” isimli 8 sayfalık MSword dosyasında, Bakanlıklarla ilgili hangi şahsın nereye ve hangi dönemde atandığını gösterir çizelge olduğu, “görevden alınanlar.doc” isimli 4 sayfalık MSword dosyasında 20.11.2002 tarihinden itibaren görevlerinden alınan üst düzey komu görevlilerine ait isim listelerinin olduğu, “Kadrolaşma.xls” isimli excel dosyasında,3 Kasım şeçimlerinden bu güne kadar yapılan atamalar başlığı olduğu çizelge halinde hazırlandığı, Manisa ve Burdur illerindeki bir çok bakanlıkla ilgili görevli şahısların isimlerinin de yazılarak atamaların belirtildiği, “Atanabilecekler” isimli sayfa içerisinde ise kadrolaşma kapsamında göreve atanabileceklerin isimlerinin yer aldığı, bazılarının karşılarında “şeriatçı” şeklinde ibarelerin yer aldığı, “Görevde olanlar” isimli sayfa içerisinde çeşitli illerdeki görevlilerin isimlerinin yazılı olduğu ve karşılarında “Hizbullah üyesi, irtica, Nur tarikatı görüşlerini benimser, mesaiye türbanlı gelir, erkeklerle tokalaşmaz, Mustafa Sungur grubu, tarikat ve cemaat ilişkisi var” gibi ayrımların yapılarak çizelge halinde hazırlandığı, “Görevden alınanlar” isimli sayfa içerisinde ise bir çok kişinin isminin olduğu, “Kadrolaşma1.xls”, “Kadrolaşma 21.07.03.xls”, “Kadrolaşma 26.06.xls”, “Kadrolaşma eski.xls”, “Kadrolaşma eski ufuğa verilen üzerine eilave ettikleri.xls”, “Kadrolaşma listeye ilave edilecek.xls”, “Kadrolaşma son.xls” isimli dosyalarında aynı içerikli olduğu, “Valiler.doc” isimli 4 sayfalık MSword dosyasında ise 31.12.2002 tarihli il valilerinin eski ve yeni atanan yerleri ile ilgili isim listeleri olduğu,

“çok önemli dosyalar” klasöründe “Arı_hrk_1.ppt” isimli Powerpoint dosyasının içeriğinde; Arı Hareketi Genel Koordinatörü Kemal K. ve İdari Direktörü Kaan O.’nun ‘Türkiye Genç İşadamları Derneği’ (TÜGİAD) başkanı Murat S. ile 09.12.2003 tarihinde yapılan görüşmenin içeriği olduğu, bu görüşme öncesinde Murat S.’nin başvuru ve ihbarı ile görüşmenin kayda alınabilmesi için çalışma yapıldığı, Murat S.’nin yardımı ile teknik takip yapıldığı ve görüşmenin kaydedildiği, Arı hareketinin yabancı uyruklu kişilerden oluştuğu ve grup mensuplarının Türkiye’de ki faaliyetlerinin açığa çıkması amacı ile bu çalışmanın yapıldığı ve bilgi notu halinde hazırlandığı, (...)

