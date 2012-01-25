AKP kadın kollarında kirli savaş

T24

Babasından 'uyuşturucu' suçlaması



Hastaneden 'temiz' raporu aldı



AK Parti İl Kadın Kolları’nın Cumartesi günü yapılacak kongresi öncesi yaşanan adaylık mücadelesi ilginç boyutlara ulaştı. İl Başkanlığı’nın desteklediği adaya rakip olarak çıkan Gebze İlçe Başkanı Sultan Öztürk’ün, 16 yıldır görüşmediği öne sürülen babası "Kızım uyuşturucu kullanıyor" diye açıklama yapınca, Sultan Öztürk hastaneye gidip kullanmadığına ilişkin rapor aldı.AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığını 2 dönemdir yürüten Oya Tuncel yeniden aday olurken, karşısına AK Parti Gebsze Kadın Kolları Başkanı Sultan Öztürk rakip olarak çıktı. Ancak bu kez AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mahmut Civelek bir açıklama yaparak, adaylarının Oya Tuncel olduğunu belirtip, ’seçime de tek liste ile gidilmesi’ mesajını verdi.İl Başkanı Civelek’in açıklamasına rağmen Sultan Öztürk adaylıktan çekilmeyeceğini ve buna kongrede delegelerin karar vereceğini söyledi. Bu sırada Sultan Öztürk’ün 16 yıldır görüşmediğini ileri sürdüğü babası Adnan Öztürk’ün ortaya çıkıp, AK Parti binası önünde ’kızının uyuşturucu kullandığını’ iddia etmesi ortalığı karıştırdı.Neye uğradığını şaşıran Sultan Öztürk, babasının annesinden ayrıldıktan sonra ikinci evliliğini yaptığını, 16 yıldır da onunla hiç görüşmediğini belirtti. Hemen Gebze’de bir hastaneye giderek test yaptırıp ’uyuşturucu kullanmadığına’ ilişkin rapor alan Öztürk, fotokopilerini basına dağıttı. Sultan Öztürk yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yıllardır gönül verdiğim partime daha doğru mekanlardan hizmet etmek için çıktığım bu yolda, tabi ki birçok iftiraya ve karalamaya maruz kalmayı bekliyordum. Malesef siyasetin kara yüzü olan bu süreçte, babam Adnan Öztürk’ün yaptığı açıklamalar çok canımı yakıyor ve gururumu kırıyor. Adnan Öztürk benim babamdır. O bizi öyle yetiştirdi ki, kendisi de asla yanlış yollara sapmayacağımızı bilir. Herkese ve her şeye rağmen ben ve ailem yıllardır süren hayat mücadelemize devam edeceğiz. Kendisinin sarf ettiği sözlerden dolayı malesef kendimi aklamak zorunda kaldım. Bu raporu almamdaki tek amaç kendimi hastane raporu ile aklamak değil, adı gibi ak pak olan partimizin, bu tarz mesnetsiz ifadelerden dolayı karalanmasını engellemektir. Bizler hizmet sevdası ile yola çıktık ve amacımız güzelin en güzelini yapmaktır. Kongre sonucu ne olursa olsun kazanan AK Parti teşkilatlarımız olacaktır."