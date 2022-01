AKP Kadın Kolları: Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok

AKP Kadın Kolları, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" vesilesiyle kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan "Biz, şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız" dedi.



Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın Kolları 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. İstanbul'daki açıklamaya AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile çok sayıda kadın katıldı. Kadınlar açtıkları dövizlerle kadına yönelik şiddeti kınadı. Osman Nuri Kabaktepe "Kadınlarımıza dönük şiddetin hiçbir cümleyle meşrulaştırılamayacağı, yumuşatılamayacağı ve hiçbir zaman da farklı bir bakış açısının açılamayacağı bir noktasındaki inancımızı bugün 25 Kasım Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle tekrar altını çizmek istiyorum. Her zaman her türlü şartta biz kadına şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok"

AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ise, "Bizim medeniyetimiz; kadın, erkek, çocuk, her bir insana ve tüm yaratılmışlara muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, Şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kıymetli Hanımefendi'nin de önemle vurguladıkları gibi 'kadına şiddet, insanlığa ihanettir.' AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok" diye konuştu.



Şiddete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Rabia İlhan "Öyle ki, kadına yönelik şiddet konusu, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konudur. Yakın zamanda, Sayın Cumhurbaşkanımız, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın dördüncüsünü açıkladı. Ardından boşanmış eşe karşı işlenen şiddet suçuna da, ağırlaştırıcı hükümler getirilmesi dördüncü Yargı Paketi'nde düzenlendi. Attığımız tüm bu adımlar, kadına yönelik şiddet konusundaki kararlılığımızın en iyi göstergesidir. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki; şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.