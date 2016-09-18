AKP Kadın Kolları Başkanı: Laiklik ülke için teminat

AKP Kadın Kolları Başkanı Selva Çam, “Laiklik ülke için teminat. Bunda hiçbir çekince yok” diye konuştu.

Hürriyet'in haberine göre AKP yönetimi, görevden almalar ve kamudan ihraçlar nedeniyle geniş toplum kesimlerini etkileyen ‘FETÖ’ operasyonlarında 'ikincil zararların' azaltılması amacıyla yeni projeleri gündemine aldı.

AKP Kadın Kolları Başkanlığı, aileleri ‘FETÖ’ kapsamında cezaevinde olan çocukların okullarda ve toplumda dışlanmaması, rehabilitasyonlarını da içeren uygulamalara veri oluşturmak üzere bayram tatilinden sonra bir dizi çalıştay ve konferans düzenleyecek.

İlk çalıştayda, özellikle çocukları temel alarak 15 Temmuz sonrası yapılması gereken rehabilitasyonları ele alacaklarını belirten AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam, çalıştaya akademisyenler, ilgili bakanlıkların bürokratları başta olmak üzere psikologlar, sosyologlar, ilahiyatçılar ve okul müdürlerinin davet edileceğini söyledi.

Çam, “Özellikle çocuklar darbe girişiminden çok olumsuz etkilendiler. Biz o gece TBMM’de bombaların altındaydık, kızım bütün gece biz ölürsek ne yapacağını düşünmüş. Şimdi benim çocuğum, başka bir çocuğa ‘Anneme-babama bomba atanlar bunlardı’ diye bakmamalı. Bu anlamda tüm çocuklarımızın rehabilitasyonu önemli” dedi.

Çam, "Geldiğimiz noktada bu toplumsal uzlaşma çok kıymetli. Laiklik ülke için teminat. Bunda hiçbir çekince yok. AK Parti iktidarlarının başlangıcında herkes çok önyargılıydı. Sürekli biz bir şeyleri anlatmak zorunda kaldık. Bu süreçlerin artık çoktan geride kaldığını düşünüyorum. Hem inanç özgürlüğü olacak hem de herkes istediği gibi yaşayabilecek. Birbirimize güvenerek ülkemiz için en iyisini, en doğrusunu yapmaya çalışacağız" diye konuştu.