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AKP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Taciser İçyer, evinde istiharat halindeyken yaşamını yitirdi

06 Eylül 2016 21:03

AKP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Taciser İçyer (50), evinde istirahat halindeyken yaşamını yitirdi.

Hürriyet’in haberine göre, AKP Kadın Kolları Halkla İlişkiler Başkanı olan İçyer, AKP Kadın Kolları’nın 3’üncü olağan kongresiyle Merkez Karar Yönetim Kurulu’na seçilmiş ve 2012’den beri parti yönetiminde görev almıştı. 

Merkez Kadın Kollarında Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini yürüten İçyer’in bugün öğle saatlerinde yatağında uyurken vefat ettiği öğrenildi. 1966 Ankara doğumlu olan İçyer, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler mezunuydu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Hanım Lokali idareciliği, Aile Yaşam Merkezi koordinatörlüğü görevlerinde bulunan İçyer, belediye şirketlerinde Belpa’da halkla ilişkiler ve organizasyon müdürlüğünü de yürütmüştü. İçyer’in zamansız vefat haberiyle şok olan parti yöneticileri taziye ziyareti için evine akın ettiler. İki çocuk annesi olan İçyer’in naaşı yarın Hacı Bayram Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı ilçesinin Çimşit köy mezarlığında defnedilecek.

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