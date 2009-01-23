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Politika

AKP: İstanbul teftişçi anlayışı hazmetmez

AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi.

23 Ocak 2009 02:00

AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi.


“Biz siyasi hafiyecilik yapan bir parti değiliz. Kimsenin siyasi hafiyeliğini yaparak dosya yarıştıran bir parti değiliz. Birilerinin yolsuzluğuna ilişkin elimizde dosya belge varsa bunu sadece adli makamlara iletmekten ibaret bir vazifemiz olur. Müfettiş kökenli bir anlayış CHP'nin çok da yabancı olmadığı bir anlayış. Onlar birşeyi yapamazlar, yapılanlarla uğraşırlar. Tek yaptıkları iş yasaları teftişe göndermektir. Ülkenin ufkunu açacak bir yasal düzenleme yaptılar mı ki İstanbul'da da bunu bekleyelim. Teftişçi anlayış İstanbul'un ufkuna dar gelir. İstanbul teftişçi anlayışı hazmetmez. 

Kılıçdaroğlu, Topbaş dosyasına hazırlanıyor

Hangi dosya olursa olsun, ne tür bilgi ve belge varsa erdemli olup onu ilgili makamlara vermeli. Biz dürüstlük üzerinden yerel yönetim politikalarını açıklamıyoruz. Biz dürüstlüğün belediye başkanlarımız için olmazsa olmaz prensip olduğunu düşünüyoruz. Dosya peşinde koşmuyoruz, iş üretiyoruz.”

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