AKP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı

İstanbul Beyoğlu'ndaki AKP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahla ateş açıldı. Hafif şekilde yaralanan özel güvenlik görevlisi, hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve Özel Harekat timleri sevk edildi. Eşkali belirlenen iki saldırgandan eşkale uyan bir şüphelinin yakalandığı belirtilirken kaçan diğer kişiyi arama çalışması devam ediyor.

İl binası yakınında ise şüpheli paket bulundu. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edilirken il binasının bulunduğu İmrahor Caddesi de trafiğe kapatıldı.