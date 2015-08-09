T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı

Hafif şekilde yaralanan özel güvenlik görevlisi, hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf: Arşiv

09 Ağustos 2015 02:16

İstanbul Beyoğlu'ndaki AKP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahla ateş açıldı. Hafif şekilde yaralanan özel güvenlik görevlisi, hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve Özel Harekat timleri sevk edildi. Eşkali belirlenen iki saldırgandan eşkale uyan bir şüphelinin yakalandığı belirtilirken kaçan diğer kişiyi arama çalışması devam ediyor.

İl binası yakınında ise şüpheli paket bulundu. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edilirken il binasının bulunduğu İmrahor Caddesi de trafiğe kapatıldı. 

 

ETİKETLER

akp istanbul il binasıbeyoğlusütlüceateş açıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24