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AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan "Şenocak görevden alındı" iddiasına yalanlama

10 Kasım 2020 00:13

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın görevinden alındığı iddiası, il başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla yalanlandı.  

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da görevden alındığı öne sürüldü.

Söz konusu iddiada, parti içinde Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Şenocak'ın yerinde, Fazıl Kılıç'ın getirildiği belirtilmişti. 

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın Twitter hesabından akşam saatlerinde Şenocak'la ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "İl Başkanımız Sayın Bayram Şenocak başkanlığında Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulu Toplantılarımız gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

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