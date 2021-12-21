AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda görev değişimi: 3 yeni atama

AKP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tensipleri üzerine" Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanan Mahmut Gürcan'ın yerine, Dış İlişkiler Başkanlığı görevini ifa eden Fahri Şahin'in Mali ve İdari İşler Başkanı olarak atandığı belirtildi.