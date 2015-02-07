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AKP İstanbul İl Başkanlığı binasına ateş açıldı

Uzman ekiplerin bölgede saat 04.30’a kadar süren çalışmalarının ardından İmrahor Caddesi yeniden trafiğe açıldı

07 Şubat 2015 11:47

AKP İstanbul İl Başkanlığı Binası girişindeki polis noktasına bir otomobilden uzun namlulu silahla ateş açıldı. Şüpheliler kaçarken, açılan ateş sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Sütlüce’deki AKP İstanbul İl Başkanlığı Binası’nın önündeki caddeden geçen koyu yeşil renkli bir araçtan, saat 02.45’te çevik kuvvet ve koruma polislerinin bulunduğu polis noktasına uzun namlulu silahla ateş açıldı. Kar maskeli oldukları öğrenilen saldırganlar bina önünden hızla uzaklaştı. Açılan ateş üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Uzay Kesmen ve Bulut Mülhim’in haberine göre, parti binası önündeki İmrahor Caddesi güvenlik şeridi çekilerek çit yönlü trafiğe kapatıldı. Üzerlerinde çelik yelek, ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de caddedeki boş kovanları inceledi; çevreden delil topladı.

Saldırganların silahından çıkan kurşunlardan birinin polis noktası olarak kullanılan kulübenin önünde bulunan duvara, diğerinin ise duvarın önündeki trafik levhasının direğine isabet ettiği belirlendi. Polis, otomobille kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.

Uzman ekiplerin bölgede saat 04.30’a kadar süren çalışmalarının ardından İmrahor Caddesi yeniden trafiğe açıldı. 

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