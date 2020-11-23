AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak, bazı ilçelerin başkan adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelediği kongreler sonrası AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bazı ilçelerin başkan adaylarını açıkladı.
AKP Genel Merkezi'nde yapılan istişareler sonucu belirlenen isimler Erdoğan'ın onayıyla kamuoyuna duyuruldu.
İşte o isimler:
Ataşehir İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresinde İsmail Erdem İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
Beylikdüzü İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde Mustafa Günaydın İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
Çekmeköy İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresinde Akın İlhan İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
Güngören İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde Devran Yalçınkaya İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.
Kartal İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde Ebubekir Taşyürek İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.