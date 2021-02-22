AKP İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe oldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, AKP'nin İstanbul İl Başkanı adayının Osman Nuri Kabaktepe olduğunu duyurdu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, AKP İstanbul İl Başkanı adayıyla ilgili Twitter'dan açıklamayı yaptı.

Kandemir paylaşımında, "24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını açıklamıştı.

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP’den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.