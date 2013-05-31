AKP, İstanbul Belediyesi için Binali Yıldırım'ı mı düşünüyor?

Daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ismi geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın ismi bu kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için anılmaya başlandı. Kulislere göre, Parti içinde “Kadir Ağabey” olarak bilinen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise Tayyip Erdoğan sonrasında partide kilit bir koltuğa getirilecek.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. Köprü’nün temelini atmasından sonra siyasi kulisler hareketlendi.

Adaylık için totolar başladı

Hüseyin Özay’ın Taraf’taki haberine göre, AKP kurmayları, bir yandan Anayasa değişikliği paketi ile ilgili yeni planlar üzerinde çalışırken bir yandan da 2014’te yapılacak yerel seçimlerde gösterilecek adaylarla ilgili senaryolar üretiyor. Meclis kulislerinde, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları için “aday totoları” başladı.

Daha önceden, AKP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı yeniden aday göstereceği, CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir için ise 3. Dönem kriterine takılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım silahını kullanacağı konuşuluyordu. Ancak son dönemde temeli atılan dev projeler senaryoların değişmesine yol açtı. Başbakan Erdoğan’ın ve parti yönetiminin, projelerin sağlıklı yürümesi için Binali Yıldırım’ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterebileceği ifade ediliyor. Yine Başbakan Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen mevcut başkan Kadir Topbaş’ın ise, partide kritik bir göreve atanacağı öne sürüldü. Böylece, kritik operasyon ile hem projelerin hem de partinin “sağlama” alınmış olacağı yorumları yapılıyor.

Melik Gökçek endişesi

AKP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na da büyük önem veriyor. Parti içinde, Melih Gökçek’in yerine, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in aday gösterilebileceği konuşuluyor. Ancak, 2009 yılı seçimlerinde son kez aday olduğunu açıklayan Melih Gökçek’in, başkanlık konusunda ısrar etmesinden endişe ediliyor. Hatta, Gökçek’in, bağımsız aday olması halinde, CHP’nin büyükşehir belediye başkanlığına kazanmasından korkuluyor. Bu nedenle Ankara konusunda parti büyük hassasiyet gösteriyor.

İzmir için umut yok...

AKP, CHP’nin kaleleri olarak bilinen İzmir ve Ankara’nın Çankaya İlçesi başkanlıklarını kazanmak için ise çeşitli formüller üzerinde duruyor. Ancak bu bölgelerde yapılan anketlerde, AKP’nin başkanlığı ele geçirebilecek yükselişi sağlayamadığı görüldü. Bu nedenle, kulislerde İzmir ve Çankaya başkanlıkları için, düşük yoğunluklu aday tespit edilebileceği ifade ediliyor. Yine her iki adaylık konusundaki kararlar, yapılacak anketler sonucu belirlenecek.