AKP irtifa kaybediyor

Radikal Gazetesi'nde yeralan araştırmaya göre, ocak ayında oyu yüzde 54.2 olan AKP nisan ayında yüzde 41.7’ye geriledi. Mayıs ayında ‘bugün seçim olsa AKP’ye oy veririm’ diyenlerin oranı kararsızlar dağıtıldığında yüzde 39.7’de kaldı. Yine kararsızlar dağıtıldığında 22 Temmuz genel seçimlerinde yüzde 20.88 oy alan CHP’nin oy oranı 19.4 oldu. MHP ise 17.1 ile oylarını artırdı. MHP?son seçimde yüzde 14.27 oy almıştı. Kararsızların oranında büyük artış var: Yüzde 29.3.

Yüz yüze görüşme

Adil Gür’ün yönetimindeki A&G ?Araştırma Şirketi’nin son araştırması 24-25 Mayıs 2008 günleri Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde, 33 il ve 109 ilçede bunlara bağlı 134 mahalle ve köyde yapıldı. 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 1173’ü kadın toplam 2 bin 386 denekle, hanede yüz yüze görüşüldü.

Gidilen il, ilçe ve mahallelerin belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri dikkate alındı ve coğrafi bölge, kır-kent ve büyükşehir seçmen sayısı ağırlıklarına uyuldu. Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutuldu. Araştırmanın hata payı güven sınırları içerisinde yüzde 1.5.

Kararsızlar partileri geçti

Araştırmaya göre AKP oylarında düşüş yaşanıyor. ‘Bugün seçim olsa AKP’ye oy veririm’ diyenlerin oranı yüzde 28.1. CHP ise son bir ay içinde yüzde 3.3 oy kaybetti. Ankete göre ana muhalefet partisinin oy oranı yüzde 13.7’de kaldı. MHP oyları son iki ayda araştırmanın hata sınırları içerisinde değişmedi. ‘Sandık bugün önünüze gelse kime oy verirsiniz’ sorusuna katılımcıların yüzde 12.1’i ‘MHP’ dedi. Oy oranı az olan SP, DP ve DSP gibi partilere seçmenin küçük bir bölümü yönelmiş olmakla birlikte büyük çoğunluk ‘kararsızlar’ kervanına katıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 29.3’ü kararsız olduğunu belirtti.

Kararsızların ve ‘sandığa gitmem’ diyenler partilerin oy oranlarına ağırlığınca dağıtılırsa farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

CHP yüzde 19.4’e geriledi

Tablo 2’de görüldüğü gibi kararsızlar ve sandığa gitmeyecekler dikkate alınmaz ise, bir başka deyişle partilere oy oranlarının ağırlığınca dağıtılırsa AKP oyları yüzde 39.7’ye, CHP oyları yüzde 19.4’e, MHP’nin oyları ise yüzde 17.1’e çıkıyor. DTP yüzde 6,5 SP yüzde 3,4 DP yüzde 3,3 ve DSP yüzde 3,1 oranında seçmen desteğine sahip. Araştırma sonuçlarına göre kararsızların partilere yönelmesi durumunda iktidar partisine oy oranı ağırlığınca yöneleceği düşünülmüyor. Çünkü; hükümete güven, Başbakan’a güven, ekonomiye güven ve gelecekle ilgili beklentilerde kararsızların büyük çoğunluğu araştırmada olumsuz cevaplar verdi. A&G Araştırma Şirketi’ne göre, bu sonuçlar kararsızların büyük bölümünün iktidara yönelmeyeceğini işaret etmekte.

A&G’nin ocak ve nisan aylarında yaptığı üç araştırmada AKP’nin oylarında düşüş olduğunu işaret ediyor. Ocak 2008 tarihinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre AKP’nin oy oranı yüzde 54.2’ydi. 5-6 Nisan’da yapılan araştırmada bu oran yüzde 44.6’ya düştü, 26-27 Nisan’da ise 41.7’de kalmıştı. Mayıstaki sonuç düşüşün devam ettiğini gösterdi.

Araştırmaya göre CHP, 22 Temmuz’dan sonra sınırlı bir artışın ardından tekrar düşüşe geçti. CHP’nin oy oranlarındaki değişim şöyle:?Ocak ayında yüzde 18.7, 5-6 Nisan’da yüzde 20.8, 26-27 Nisan’da yüzde 22.7 ve 24-25 Mayıs’ta 19.4. MHP oyları ocak ayında yüzde 15.2 iken nisan ve mayıs ayında yüzde 17.1’e yükseldi. DTP’nin ocak ayında oy oranı 5.4 iken mayıs ayında 6.5 oldu. Araştırmada iktidar ve ana muhalefet partisi oy kaybederken oyların oy oranı az olan küçük partilere yöneldiği gösteriliyor. Bu partilerin toplam oy oranının son bir ayda yüzde 5-6 oranında arttığı belirlendi. (Radikal)