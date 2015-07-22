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Yaşam

AKP İrtibat Bürosu'na 9 el ateş

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

22 Temmuz 2015 10:39

İstanbul Maltepe'de bulunan AKP Zümrütevler Mahalle İrtibat Bürosu'na silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul Maltepe'de, Zümrütevler Mahallesi'ndeki AK Parti İrtibat Bürosu'na kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, plakası alınamayan bir otomobille Tülin Caddesi'ndeki büronun önüne saat 22.50'de geldi. Otomobilden inen kişi ya da kişilerce 2. kattaki büronun camına ateş edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede büronun camına 9 merminin isabet ettiğini belirlendi.

Bölgede görev yapan sivil ekipler, büro önünde şüpheli paket olduğuna ilişkin ihbar üzerine saat 02.00'de tekrar olay yerine geldi. Yapılan incelemede büro önüne bırakılan paketin boş zeytin tenekesi olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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