AKP ilk kez başörtülü aday gösterecek

Başörtülü belediye başkanının önünde yasal engel olmadığını belirten kaynaklar, “Türkiye artık buna hazır” diye konuştular.

Pozitif ayrımcılık

AKP, hem genel hem de yerel seçimlerde kadın aday sayısını arttırmaya hazırlanıyor. Parti kaynaklarının ‘yüzde’ telaffuz etmemesine karşın ‘eşite yakınlar arasında’ kadın adaylardan yana pozitif ayrımcılık yapılacak.

Önünde hiçbir engel kalmadı

Tarık Işık'ın Radikal'deki haberine göre, başörtülü milletvekili ve başörtülü belediye başkanının önünde yasal engel olmadığını belirten AKP kaynakları, şimdiye kadar ‘Türkiye hazır olmadığı’ ve toplumda kutuplaşmalara neden olabileceği için önceki seçimlerde bunun yapılmadığını ifade etti.

AKP’nin ‘başörtülü-açık’ ayrımı yapmadığını söyleyen kaynaklar, başörtülü aday gösterilmemesini ‘haksızlık’ olarak nitelendirdi. Özellikle son dönemde başörtülü aday konusunda toplumsal uzlaşı olduğunu belirten kaynaklar, önümüzdeki yerel seçimde ‘seçilebilir yerden’ başörtülü aday gösterilmesinin önünde artık hiçbir engel kalmadığını söyledi.