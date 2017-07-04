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AKP ile MHP’nin iç tüzük mesaisi başlıyor

MHP nereye kadar izin verecek?

04 Temmuz 2017 00:51

Hülya Karabağlı

AKP ile MHP 16 Nisan'daki anayasa değişikliğinden sonra  15 madde civarında olması beklenen TBMM İç Tüzüğü mesaisine başlıyor. AKP’nin uzlaşma sağlanması durumunda değişiklik teklifini bu hafta sonuna kadar  kendi imzasıyla sunması ve Anayasa Komisyonu görüşmelerinin 11 Temmuz’da başlaması bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, AKP’nin teklifinde Genel Kurul'da, siyasi partilerin grup önerileri ve yoklama konularında düzenlemeler var. Muhalefetin sesini kısacak olan AKP önerisinde, grup önerilerinin sadece öneriyi veren parti grubundan bir milletvekili 5 dakika konuşmasını öngörüyor. Mevcut düzenlemede, siyasi partiler her çalışma günü Grup önerisi veriyor, üzerine aleyhte iki lehte iki olmak üzere dört konuşmacı 10’ar dakika süreyle söz alıyor. AKP; gurup önerileri yüzünden yasa görüşmelerine geçilemediğini iddia ediyor.

Döviz, pankart açmak pankart açana ceza geliyor

Milletvekillerine ‘kınama cezası’ kapsamına ‘döviz-pankart açmak’ da eklenecek. Şahsiyetle uğraşmak, küfür ve hakaret eden ile fiili saldırıda bulunan vekillere para cezası uygulanacak. Bu fiillerde bulunup disiplin cezası alan vekillerin aylık ödenek ve yolluklarından belli miktar kesilecek.

Meclis araştırma önergeleri, genel görüşme önergelerinin Genel Kurul’da okunması uygulamasına son verilebileceği belirtiliyor. Elektronik ortamda vekillere iletileceği söyleniyor.

Genel Kurul Salonu’nda olmayan iktidar için muhalefetin sık sık başvurduğu yoklama yöntemine de çeki düzen geliyor. Bir birleşim içinde istenebilecek yoklama sayısının sınırlanması ya da ya da yoklama talep edilmesinin zorlaştırılması seçeneklerinin değerlendirildiği belirtiliyor.

MHP daha önceki dönemlerde ne yapmıştı?

TBMM’de 4 siyasi partinin masaya oturduğu önceki dönem tüzük çalışmalarında MHP muhalefetle birlikte bir çok maddeye karşı çıkmıştı. ‘Yoklama’ düzenlemesinin CHP ile birlikte aynen kalmasını istemiş, yine CHP ve BDP ile birlikte, Meclis çalışmalarının televizyondan canlı yayınlanmasını talep etmişti.

 

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