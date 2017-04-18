AKP ile MHP yüzde 51.4’ün sahibini tartışıyor; Akşener, parti mi kuracak?

Referandumdan ‘evet’ cephesine çıkan yüzde 51.4’lük sonuç AKP ile MHP’lilerin arasını açmış görünüyor. AKP, bu oylarda MHP’nin beklenilen altında bir katkısı olduğunu ifade etti. "Devlet Bey olduğu için pakete oy verildiğini" söyleyen MHP’liler, AKP’nin tek bayına bu rakamı bulmayacağına dikkat çekti. MHP’li bir vekil, AKP’lilerin seçim meydanlarında "Bu Devlet Bey’in destek verdiği pakettir" sözleriyle evet oyu istediğine dikkat çekiyor.

İki parti arasında gidip gelen bu tartışmaların ne kadar süreceği konusunda tahminler yapılırken sandık sonuçları MHP kanadında başarı olarak görülüyor. Bir aylık molanın ardından yarın toplanacak Meclis’te MHP grup toplantısı yapacak.

Akşener parti mi kuruyor; bir partinin başına mı geçiyor?

MHP kanadında ayrıca ‘Hayır’ kampanyasından başarıyla çıkan muhaliflerin durumu da merak ediliyor. Kulislerde MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener’in bir parti oluşumuna gideceği ya da merkez sağdan bir partinin başına gelebileceği konuşuluyor.

MHP'den istifalar

MHP’nin önemli isimlerinden eski Ülkü Ocakları Başkanı ve eski İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinden istifa etmişti. Dervişoğlu’nun istifası "MHP’de rahatsız olanlar yeni bir parti mi kuracak?" sorusunu gündeme getirmişti.

Dervişoğlu'nun ardından, eski MHP Edirne İl Başkanı Mehmet Tolga Akalın, eski MHP Çanakkale İl Başkanı Rıdvan Uz, eski MHP Samsun İl Başkanı Ömer Süslü de partiden istifa ettiğini açıklamıştı.