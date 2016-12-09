AKP ile MHP uzlaştı; işte partili cumhurbaşkanının Yüce Divan'a sevki için gereken imza sayısı

AKP ve MHP başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği için anlaştı. Uzlaşılan metne göre, TBMM'deki milletvekili sayısı 600'e çıkıyor. Cumhurbaşkanı terörle mücadele konusunda kararname çıkartabilecek. MHP ile AKP arasında pürüz çıkaran konuşardan biri olan Cumhurbaşkanı'nın Yüce Divan'a sevk edilmesi konusunda da anlaşma sağlandı. Buna göre, 301 vekil imzasıyla soruşturma önergesi verilecek. 5’te 3 çoğunlukla 360 milletvekili ile soruşturma komisyonu kurulacak, 401 milletvekili ile Cumhurbaşkanı'nın Yüce Divan’a sevki gerçekleşecek.

Konuya ilişkin kulis bilgilerini aktaran CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat şunları söyledi:

"Uzlaşma tamam ama teknik açıdan çalışmalar sürüyor. Dün öğleden sonra Devlet Bahçeli’nin önüne kondu metin ve onayladı.

Yüce Divan meselesi çok konuşuldu, bakanlara uygulanan prosedür cumhurbaşkanına uygulanacak. Sorumsuzluk kalkıyor, yeni sistemde vekiller soruşturma talep edilecek. 600 milletvekili olacak, 301 vekil imzasıyla soruşturma önergesi verilecek. 5’te 3 çoğunlukla 360 ile soruşturma komisyonu kurulacak, 401 ile Yüce Divan’a sevk gerçekleşecek.

2019'da uygulanmaya başlayacak

12 maddenin ardından hem geçiş maddeleri var hem de geçersiz olacak madde var. Başbakan geçen yerler düzeltiliyor, 2019’a kadar neyin nasıl uygulanacağına dair hükümler var. Cumhurbaşkanına kabine kurma yetkisine yönelik ayrıntılar net değil ancak mevcut sistem ilk edindiğim bilgilere göre eğer devam ederse Başbakan olarak genel başkanlığı aynı şekilde devam edecek. 2019’da yeni sistem yürürlüğe girecek.

Şu an için uygulama 2019'da başlayacak gibi gözüküyor, anlaşılan bu. 2019'a kadar bir seçim öngörülmüyor. Dolayısıyla mevcut sistem işlemeye devam edecek. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olarak devam edecek, kabine revizyonu olabilir ancak bu konuşulmuyor.

Partili cumhurbaşkanı

Önümüzdeki günlerde partisiyle ilişiği kesilir ifadesi çıkarıldığı için Erdoğan'ın genel başkan olmasının önünde engel kalmayacak. 600 milletvekilini göreceğiz, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri olacak. Kanun varsa kararname değil, kanun öncelikli olacak. Belli konularda kararname çıkaramayacak cumhurbaşkanı iki partide bunun üzerinde anlaştı. Terörle mücadele konusunda ve gündem maddeleri açısından kararname çıkarma yetkisi olacak. Yüce Divan rakamlarını zaten söyledik ve kabine...

Başkan Yardımcıları deniyor, milletvekilliği bakan olarak atanırsa milletvekilliği düşecek. 2019 yılında eğer olursa cumhurbaşkanı kabinesini Türkiye görmüş olacak.

Şu belki merak edilebilir pazartesiden sonra görüştüler mi diye merak edilebilir hayır görüşmediler. Yarın da gözler iki ismin yapacağı basın toplantısında olacak.

"Cumhurbaşkanı terörle mücadele kararnamesi çıkarabilecek"

Terör konusunda kararname çıkartılabilir deniyor, belki idam meselesi de böyle bir kararnameyle gündeme gelebilir mi?

Böyle bir şey konuşulmadı ama biliyoruz ki bu şekilde gündeme gelmez."



Yıldırım ve Bahçeli açıklamıştı

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeligeçen hafta teklifin ana hatları üzerinde anlaştıklarını, detaylar üzerinde görüşüleceğini açıklamıştı.

AKP ile MHP temsilcileri değişiklik teklifiyle ilgili yarın TBMM’de basın toplantısı düzenleyecek.