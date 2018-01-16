AKP ile MHP ilk ittifak toplantısını ne zaman yapacak?

AKP ile MHP'nin ittifak komisyonu ilk toplantısını çarşamba günü yapacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “MHP’nin Cumhurbaşkanı adayı yoktur, MHP Genel Başkanı aday olmayacaktır. MHP olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimine girer. Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır” açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyşp Erdoğan ve Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelmişti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, MHP ile seçim ittifakı için 3'er kişiden oluşan ortak bir komisyon oluşturulacağını açıklamıştı.