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AKP ile HDP arasında akademisyen tartışması

HDP'li Ziya Pir: Akademisyenlere uygulanan linç bana 50'li yıllardaki McCarthy düzenlemelerini hatırlatıyor

15 Ocak 2016 17:24

TBMM Genel Kurulu’nun dün yapılan torba kanun görüşmeleri AKP ile HDP arasında akademisyenler bildirisi tartışmasına neden oldu. HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, akademisyenlerin linç edildiğini söyleyerek, “Bana bu 1950'li yıllardaki Amerika'da McCarthy düzenlemelerini hatırlatıyor” dedi.

Pir, Kocaeli Üniversitesi Rektörü’nün "Söz konusu devletin birliğiyse akademik özgürlük olamaz" sözlerini hatırlattığı sırada AKP sıralarından itiraz sesleri yükseldi. AKP’li İlyas Şeker, “Teröre destek veriyorsa olamaz tabii” dedi.

TBMM tutanaklarına yansıyan görüşmeler şöyle:

ZİYA PİR (Devamla) - Ya, bu bölücülük müdür, nedir bu ya? Ben anlamadım gitti. Ondan sonra aydınlarımız çıkıyor, bir şey yayımlıyor. Onlar da aynı şey… Beğeniriz ya da beğenmeyiz içeriğini, bir şey yayımlıyor. Ya, vicdanları sızlamış, diyor ki: "Ya, burada ölümler olmasın. Kim tarafındaysa ölümler olmasın." Biz onları burada linç ediyoruz. Yani, bana bu 1950'li yıllardaki Amerika'da McCarthy düzenlemelerini hatırlatıyor. O zaman da, işte, cadı avcılığına başlanmıştı, insanlar linç ediliyordu, burada da aynı şekilde. Ayıptır yani, 550 tane seçilmiş insan burada, o metnin içeriğini belki tartışmamız gerekirken, metnin içeriği ‘doğrudur’ ya da ‘yanlıştır’ diye tartışmamız gerekirken "Onlar düşmandır, bunlar haindir, onlar şudur, işbirlikçidir" falan…

Dün arkadaşımız bize burada bir sürü hakaretlerde bulundu. Zamanım da doluyor, onu da söylemeden geçmek istemiyorum ama…

Bu şeylerle ilgili akademi ne duruma gelmiş? Ben yurt dışında okumuş biri olarak hakikaten utanıyorum. Almanya'ya gidince de ülkemi, Avusturya'ya, Fransa'ya, Belçika'ya gidince bu ülkeyi -hani, millî diyorsunuz ya, millî- bu ülkeyi en çok, otuz beş yıl ben oralarda müdafaa ettim, otuz beş yıl ben müdafaa ettim ama şu an müdafaa edemiyorum. Abdullah Gül Üniversitesinde 'Barış İçin Akademiyseler İnisiyatifi' tarafından yayınlanan bildiride imzası bulunan Profesör Doktor Bülent Tanju'nun istifası istenmiştir. Kocaeli Üniversitesi Rektörü, koskocaman rektör diyor ki: "Söz konusu devletin birliğiyse akademik özgürlük olamaz." (AKP sıralarından "Olamaz" sesleri)

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Teröre destek veriyorsa olamaz tabii.

ZİYA PİR (Devamla) - Ya, ‘Bölücülük’ diyorsunuz.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Bölücülük söz konusuysa ne diyeceğiz?

ZİYA PİR (Devamla) - Allah aşkına, arkadaşlar, bakın, bir şeyi hatırlatmak istiyorum size. Bak, bizi bölücülükle itham ediyorsunuz, bizi. Biz her zaman şunu ifade ettik ve yine de ifade ediyoruz: Biz hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde kendi öz benliğimizle yaşamak istiyoruz, hep birlikte. Bunu her seferinde ifade ediyoruz. Bölücü falan değiliz. Fakat 16 ada meselesini bilenler bilir. Yunanistan tarafından 16 adamız yıllardır işgal edilmiş, bu ortak vatanımızın toprakları işgal edilmiş. Egemenliğimizi sağlayamıyoruz.

Burada her birimiz bir milletvekiliyiz. Her partiden birer tane adam alın, o adalara götürün bakalım Sayın Bakanım, o adalara götürün. O adaları bizim mi Yunanlıların mı… İşgal mi, egemenlik hâlâ bizim mi, değil mi bunu burada hep birlikte ispatlayalım. Ondan sonra bölücü…

ZİYA PİR (Devamla) - …birlikte yaşamak isteyen insanlar, buraların sınırlarını tanıyan insanlar, biz miyiz bölücü yoksa o adaları Yunanlılara teslim edenler mi?

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