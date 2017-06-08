"AKP ile bağlantısının ortaya çıkmaması için Fetullah Gülen vatandaşlıktan çıkarılmak isteniyor"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 130 kişilik vatandaşlıktan çıkarılma listesini değerlendirdi. Listenin 91'inci sırasında bulunan Fethullah Gülen'in olduğuna dikkat çeken Tanal, "Türkiye neden Gülen'i yargılamaktan vazgeçiyor? Herhalde yargılanırsa maddi gerçekler ortaya çıkacak. AKP ile olan bağlantılarının ortaya çıkmaması için böyle bir yola başvurdular" diye konuştu.

Türkiye'nin ABD ile imzaladığı, "suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı yardım anlaşması"na dikkati çeken Tanal’ın açıklaması şöyle:

"İçişleri Bakanlığı, vatandaşlıktan çıkarılması istenen 130 kişilik bir liste açıkladı. Bu listenin 91. Sırasında FETÖ terör örgütünün başı olan Fetullah Gülen de var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Fetullah Gülen’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından atmak istiyor.

"Ancak bazı durumlar vardır ki azılı bir suçluyu vatandaşlıktan atmak kimi zaman ceza değil ödül oluyor. Maalesef ki şua anda öyle bir durumla karşı karşıyayız. Bizim 1980’de Amerika Birleşik Devletleri ile imzaladığımız Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşması var. Biz bu yaptığımız anlaşmaya dayanarak FETÖ terör örgütü liderinin Türkiye’ye iade edilmesini istiyoruz. Şimdi bu anlaşmanın gerekli maddelerinin açıklamalarını yaparak ilerleyelim.

"Anlaşmanın 1. Maddesinin 2. Fıkrasının b bendinde diyor ki: 'Suç, isteyen Tarafın bir uyruğu tarafından işlenmiş olup da, anılan Tarafın kendi yasalarına, göre bu kişiyi yargılama yetkisi varsa' suçlu geri verilecektir. Eğer vatandaşlıktan çıkarılırsa bu madde çerçevesinde Gülen’in iadesi söz konusu olmayacak.

"3. maddede iadeden kaçınma sebepleriyle ilgili Amerika’ya takdir yetkisi veriyor. 3. Madde, 1. Fıkra A bendi diyor ki: “Geri verme istemine konu olan suç, istenilen Tarafça, siyasi nitelikte veya böyle bir suçlar murtabıt bir suç sayılır ise veya geri verme isteminin, gerçekte, istenen kişiyi, siyasi görüşleri nedeniyle kovuşturmak veya cezalandırmak için yapılmış olduğuna istenilen Tarafça kanaat getirilir ise…'

"Yani Türk vatandaşı olsa dahi ABD ‘ben bunu siyasi suç olarak görüyorum’ derse iadeden kaçınabilir. Çünkü burada takdir yetkisi verdiğimiz için bizim değil Amerika’nın düşüncesi önemli oluyor. Diğer bir tehlike, bu kişi eğer ABD vatandaşlığı alırsa, zaten iadeden kaçınma sebebi olacağı için iade imkânsız hale gelecek. Çok açık o da anlaşmanın 4. Maddesinde, “Sözleşen Taraflardan hiçbiri, kendi uyruklarını geri vermek zorunda olmayacaktır” İadeden kaçınmak için artı bir sebep olarak vatandaşlığına alabilir. Bunu her an yapabilir.

"Bütün bunların ihtimali varken bizim hükümetimiz, nedeni anlaşılmayan, hukuksal anlamda bizi zora düşürecek, duygusal hırslarına yenik düşen, prosedürlerde bizi sıkıntıya sokacak bir karar aldı. Gülen’i vatandaşlıktan atmak onu özgür bırakmaktan başka bir şey değildir. Biz azılı katil de olsa kimseye küsüp kimseyi vatandaşlıktan atamayız. Eğer bu teröristi yargılamak istiyorsak acele karar vermemeli onu vatandaşlığımızda tutmalıyız ki yargılama hakkımız olsun."