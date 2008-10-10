AKP ilçe yöneticisi, gazeteciye silah çekti

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi avukat Ramazan Şerif Baş ile yerel gazete sahibi Halil İbrahim Bayrakçı, karşılaştıkları cadde üzerinde tekme tokat birbirine girdi. Gözaltına alınan Baş ile gazeteci Bayrakçı, birbirlerinden şikayetçi oldu, polisteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldılar. Baş'ın olayda kullandığı ruhsatlı tabancaya savcılık el koydu.



Olay, dün saat 21.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi Ahmet Işık Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce gazetede çıkan yazılar yüzünden aralarında husumet bulunan Baş ile Bayrakçı'nın tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, belindeki ruhsatlı tabancayı çıkaran AKP'li Baş, havaya bir el ateş açtı.



Tabancanın şarjörünün düşmesinin ardından tekme ve tokatlarla süren kavgayı etraftakiler ve polis ayırdı. Hafif şekilde yaralanan ve gözaltına alınan Baş ile gazeteci Bayrakçı, birbirlerinden şikayetçi oldu, polisteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldılar. Bir dönem AKP İlçe Başkanlığı da yapan Baş'ın, hakkında eleştirel yazılar yazan Bayrakçı'ya tepkili olduğu ileri sürüldü.



Bayrakçı, olayı şöyle anlattı: “Restoranda yemek yiyordum. Telefonla konuşmak için dışarıya çıktığımda otomobilinden inip evine giden Baş ile karşılaştım. Otomobilinin kapısını kilitleyip dik dik yüzüme bakarak küfür etti. Ben de karşılık verip küfür ettim. Bu sırada bana silahını çekti, ben de bileğini yakaladım, elini aşağı indirdim. O sırada bir el havaya ateş etti. Ben de silahını almak için kafa attım. Bu sırada silahın şarjörü yere düştü. Boğuşmaya başladık. Sonra çevreden gelenler araya girdi. Kendisiyle aramızda, gazetemde aleyhine yazdığım yazılardan dolayı husumet var. "



Baş ve Bayrakçı'nın daha önce birbirleri hakkında açılmış hakaret davaları bulunduğu belirtildi.





