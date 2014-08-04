AKP ilçe başkanlığından talimat: Erdoğan'ın hesabına 20 lira yatır, dekontu getir

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde adayların eşit şartlarda yarışmadığı gündemden düşmezken AKP Ankara Çubuk İlçe Başkanlığı’ndan üyelerine SMS yoluyla mesaj gönderilerek, "Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan adına açılan hesaba ailedeki her kişi için en az 20’şer lira yatırılıp dekontunun da ilçe başkanlığına teslim edilmesi" istendi.

Zaman'dan Devrim Genç'in haberine göre gönerilen mesajda, “Cumhurbaşkanı adayımız dünya lideri sayın Recep Tayyip Erdoğan için başlatılan yardım kampanyasına tüm üyelerimiz kendileri, eşleri, anne, babaları ve 18 yaş üzeri çocukları adına ayrı ayrı en az 20 TL olmak üzere aşağıda yazılı iban numarasına bağışta bulunmanızı rica ederim.” denildi. Mesajın devamında ‘Bağış yaptıktan sonra banka dekontlarını ilçe başkanlığına teslim etmeniz önemle rica olunur.’ uyarısı yer aldı.

'Ay başını getiremiyorum, nasıl vereyim?'

AKP Çubuk İlçe Başkanı’nın bağış baskısı, dar gelirli parti üyelerinin tepkisine yol açtı. Aİsmini vermek istemeyen emekli bir partili, zaten kıt kanaat geçindiğini dile getirerek, “1 Ağustos Cuma günü saat 14.20’de cep telefonuma AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı’ndan bir mesaj geldi. ‘Kişi başı en az 20 TL yatırılması ve dekontunun da ilçe başkanlığına teslim edilmesi’ diye yazıyordu mesajda. Bu nedir yani? Benim zaten cüzi bir emekli maaşım var. Ay başını getiremeyen bir insan olarak ben bunu nasıl vereyim?” diye konuştu.

‘20 TL çok geldiyse 10 TL yatır’

Söz konusu mesajla ilgili Çubuk İlçe Başkan-lığı’nı arayan bir vatandaşa ise Hayati Mercan adlı yetkili tarafından “Bu mesajı bütün AK Parti üyelerine gönderdik. Eğer 20 lira çok gözüküyorsa kişi 10’ar lira yatırılabilir.” cevabı verildi.

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için şu ana kadar 90 bin 382 kişinin toplam 24 milyon 337 bin 697 lira bağış yaptığı belirtiliyor. Diğer adaylardan Ekmeleddin İhsanoğlu’na 2 milyon 130 bin TL, Selahattin Demirtaş’a ise 753 bin TL bağış yapıldı.

İşte o mesaj: