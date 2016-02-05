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AKP il başkanlığında intihar girişimi!

Gencin daha önce 29 kez intihara teşebbüs ettiği öğrenildi

05 Şubat 2016 23:23

Samsun'da AKP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 9 katlı iş merkezinin çatı katına çıkarak korkuluklardan sarkan 23 yaşındaki Mümin G., intihar girişiminde bulundu. Daha önce 28 kez intihara teşebbüs ettiği belirlenen Mümin G., partililer tarafından ikna edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Olay, İlkadım İlçesi Kale Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Kastamonu'dan gelen ve evli olan Mümin G., AKP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 9 katlı Fatih Temiz İşhanı'nın çatı katına çıkarak korkuluklardan sarktı.

Durumu fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiyeciler ile sağlık ekipleri de olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri binanın altına hava yastığı açtı. 

Çatı katına çıkan polis, yaklaşık 40 dakika boyunca, annesinin hasta olduğunu ve paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Mümin G.'yi ikna etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bir süre sonra çatıya gelen AKP İl Başkanlığı yetkilileri Mümin G.'ye yardım sözü verdi.

Bunun üzerine Mümin G., intihar girişiminden vazgeçti. Çatıdan indirilen genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mümin G. hakkında yapılan araştırmada ise daha önce çeşitli illerde de 28 kez çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.

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