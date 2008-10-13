AKP İl Başkanlığı'na kundaklama girişimi

AKP Kayseri İl Başkanlığı binasını kundaklama girişiminde bulunulduğu iddia edildi. AKP Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel'in bugün yaptığı basın toplantısı öncesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bina girişinde yangın çıkartılmak istendiği öne sürüldü. Bu konuda açıklama yapan Karayel, “Basın toplantımızın yaklaşık 1 saat öncesinde, il başkanlığı binasının girişine merdiven boşluğuna gelen bir kişi, elindeki tineri dökerek kibritle yaktı. Kısa süre sonra dumanı fark eden görevliler yangını söndürdü. Güvenlik kamerasına da yakalanan zanlının eşkali belirlendi ve yakalanması için harekete geçildi. Bu tür olayları önemsemiyoruz. Hizmetlerimizi ve projelerimizi anlatmak için yapacağımız basın toplantısını gölgelemek için yapılan bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu tür olaylar bizi yıldıramaz” dedi.



AKP İl Başkan Yardımcısı Metin Mermerkaya da basın toplantısı öncesi yapılan saldırının anlamlı bulduğunu söyledi. Mermerkaya, güvenlik kamera görüntüsünün polis tarafından alındığını ve incelemenin sürdüğünü kaydetti. Soruşturma başlatıldığı, kaçan kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.





