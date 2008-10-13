T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP İl Başkanlığı'na kundaklama girişimi

AKP Kayseri İl Başkanlığı binasını kundaklama girişiminde bulunulduğu iddia edildi

13 Ekim 2008 03:00

 AKP Kayseri İl Başkanlığı binasını kundaklama girişiminde bulunulduğu iddia edildi. AKP Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel'in bugün yaptığı basın toplantısı öncesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bina girişinde yangın çıkartılmak istendiği öne sürüldü. Bu konuda açıklama yapan Karayel, “Basın toplantımızın yaklaşık 1 saat öncesinde, il başkanlığı binasının girişine merdiven boşluğuna gelen bir kişi, elindeki tineri dökerek kibritle yaktı. Kısa süre sonra dumanı fark eden görevliler yangını söndürdü. Güvenlik kamerasına da yakalanan zanlının eşkali belirlendi ve yakalanması için harekete geçildi. Bu tür olayları önemsemiyoruz. Hizmetlerimizi ve projelerimizi anlatmak için yapacağımız basın toplantısını gölgelemek için yapılan bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu tür olaylar bizi yıldıramaz” dedi.

AKP İl Başkan Yardımcısı Metin Mermerkaya da basın toplantısı öncesi yapılan saldırının anlamlı bulduğunu söyledi. Mermerkaya, güvenlik kamera görüntüsünün polis tarafından alındığını ve incelemenin sürdüğünü kaydetti. Soruşturma başlatıldığı, kaçan kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24