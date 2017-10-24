AKP İl Başkanlığı'na eski milletvekili atandı

Konya'da AKP İl Başkanı Musa Arat'ın istifa etmesinin ardından il başkanlığına AKP eski milletvekili Hasan Angı atandı.

AKP Konya İl Başkanı Musa Arat, 2014 yılından itibaren sürdürdüğü il başkanlığı görevinden geçen 17 Ekim günü genel merkezin talebi üzerine istifa etti. AKP Genel Merkezi tarafından il başkanlığına eski milletvekili Hasan Angı atandı.

Hasan Angı kimdir?

1959 yılında Konya'da doğan Hasan Angı, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 22.'nci dönem AKP Konya Milletvekilli olan Angı, evli ve 3 çocuk babasıdır.