AKP il başkanından ekonomi yorumu: Korkmayın, Allah bizimle beraberdir

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Türk Lirası’nın değer kaybı ve ekonomik krize ilişkin yaptığı konuşmada “Korkmayın, üzülmeyin, yese kapılmayın. Allah bizimledir. Bu ülke 19 yıldır Recep Tayyip Erdoğan’ın yönettiği bir ülkedir. Evet, 19 senedir bize bolluğu veren devletimize 1 sene darlandım diye yüz çevirecek, küsecek, kırılacak değiliz. Ben şahsım adına nankör olmaktan Allah’a sığınırım” dedi.

AKP'de 2023 seçimlerine teşkilatı hazırlamak için başlatılan “Teşkilat Akademisi” programlarının Afyonkarahisar ayağında konuşan AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, TL'nin rekor değer kaybı ve ekonomik krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Üzerimize giydirilen deli gömleğini çıkartacağız”

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci'nin haberine göre, AKP Teşkilatları olarak her türlü zorluğa hazır olduklarını ifade eden Uluçay, “Türkiye ekonomisinin bugün ekonomide çok çetin bir yola girmiş bulunuyoruz. Bu yolda tek gayemiz; yıllar önce üzerimize giydirilen bu deli gömleğini çıkarıp atmak olacak ama kolay da olmayacak. AK Parti teşkilatları olarak bunun bilincindeyiz ancak her türlü zorluğa da göğüs germeye hazırız” dedi.

“Stokçular birer birer devletle tanışacak”

Stok yapanlara operasyonların başladığını kaydeden AKP'li Uluçay, şunları söyledi:

“Bir baba nasıl ki evladını bataklıktan kurtarmak için mücadele ediyorsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Müslüman milletimizi asırların ekonomik esaretinden kurtarmak için mücadele ediyor.

Saygı duyuyor, sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Rabbim güç kuvvet versin, ömrünü de boyu gibi uzun eylesin. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama inşallah feraha ereceğiz.

Ancak bu günlerde akıllarınca bu süreci kendilerine göre fırsata çevirmeye kalkan zalimler görüyoruz. Üç gün önce araç stokçularına operasyonlar başladı, sonra sıra buğday, tahıl, yağ stokçularına gelecek. Ve son vuruş da inşallah dolar stokçularına olacak. Karşınızda 1 milyon dolara muhtaç bir ülkenin hükümetleri yok, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük Türk devleti var ve stokçuların da her biri birer birer bu devletle tanışacaktır.”

“Nankör olmaktan Allah'a sığınırım”

“Korkmayın, üzülmeyin, yese kapılmayın. Allah bizimledir” diyen Uluçay, “Bu ülke 19 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bir ülkedir. Evet, 19 senedir bize bolluğu veren devletimize 1 sene darlandım diye yüz çevirecek, küsecek, kırılacak değiliz. Ben şahsım adına nankör olmaktan Allah'a sığınırım” şeklinde konuştu.