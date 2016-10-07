T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP İl Başkanı: Kamudan ihraç edilenler ağaç kökü yesin!

"Bu ülkenin onlara verecek bir şeyi yok"

07 Ekim 2016 19:19

AKP Isparta İl Başkanı Osman Zabun, kamudan ihraç edilen memurlarla ilgili 'Ne yer ne içerler' yönünde tartışmalar olduğunu belirterek, "Ağaç kökü yesinler" dedi.

Zabun, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kamudan ihraçlar nedeniyle kendilerine çok sayıda kişinin gelerek, mağdur edebiyatı yaptığını söyledi.

Katıldığı yerel Kanal 32 televizyonundaki programda açıklamalarda bulunan Osman Zabun, kendilerine gelen pek çok kişinin, 'Eşim tutuklandı, bayramda çocuğunu göremedi' diye duygusal sömürü yaptığını belirterek, "Kusura bakma ömür boyu babasını göremeyecek çocuklarımız var. 15 Temmuz gecesi ihanet çetesinin kendi vatandaşına kurşun sıkmak suretiyle şehit ettiği yüzlerce kardeşimiz var. Onların geride bıraktığı çocukları, kardeşleri var. Onları nasıl telafi edeceğiz" dedi.

 

“Bu ülkenin onlara verecek bir şeyi yok”

 

Bu nedenle 'Bu kadar kişi ne yapacak' yönündeki söylentilere çok fazla itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Osman Zabun, şöyle konuştu:

"Gitsinler ayakkabı boyasınlar, hamallık yapsınlar. Kusura bakmasınlar. Bu millete yaşatmış oldukları acı karşısında sadece onunla kurtuluyorlarsa dua etsinler. Bu basit bir darbe hadisesi değil. Bu ülkede iç savaş çıkartıp, insanları birbirine kırdırmanın bir hamlesidir. Böyle bir hamle karşısında 'bu insanlar ne yiyecek' diye düşünürsek, bu vicdana sığmaz. Gitsinler ağaç kökü yesinler. Hangi odaklara, hangi ülkeye bu ülkeyi işgale açık hale getirmenin mücadelesini verdilerse gitsinler onlardan medet beklesinler. Bu ülkenin onlara verecek bir şeyi yok."

ETİKETLER

Osman ZabunAKPAk PartiIspartaİl Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24