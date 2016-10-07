AKP İl Başkanı: Kamudan ihraç edilenler ağaç kökü yesin!

AKP Isparta İl Başkanı Osman Zabun, kamudan ihraç edilen memurlarla ilgili 'Ne yer ne içerler' yönünde tartışmalar olduğunu belirterek, "Ağaç kökü yesinler" dedi.

Zabun, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kamudan ihraçlar nedeniyle kendilerine çok sayıda kişinin gelerek, mağdur edebiyatı yaptığını söyledi.

Katıldığı yerel Kanal 32 televizyonundaki programda açıklamalarda bulunan Osman Zabun, kendilerine gelen pek çok kişinin, 'Eşim tutuklandı, bayramda çocuğunu göremedi' diye duygusal sömürü yaptığını belirterek, "Kusura bakma ömür boyu babasını göremeyecek çocuklarımız var. 15 Temmuz gecesi ihanet çetesinin kendi vatandaşına kurşun sıkmak suretiyle şehit ettiği yüzlerce kardeşimiz var. Onların geride bıraktığı çocukları, kardeşleri var. Onları nasıl telafi edeceğiz" dedi.

“Bu ülkenin onlara verecek bir şeyi yok”

Bu nedenle 'Bu kadar kişi ne yapacak' yönündeki söylentilere çok fazla itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Osman Zabun, şöyle konuştu:

"Gitsinler ayakkabı boyasınlar, hamallık yapsınlar. Kusura bakmasınlar. Bu millete yaşatmış oldukları acı karşısında sadece onunla kurtuluyorlarsa dua etsinler. Bu basit bir darbe hadisesi değil. Bu ülkede iç savaş çıkartıp, insanları birbirine kırdırmanın bir hamlesidir. Böyle bir hamle karşısında 'bu insanlar ne yiyecek' diye düşünürsek, bu vicdana sığmaz. Gitsinler ağaç kökü yesinler. Hangi odaklara, hangi ülkeye bu ülkeyi işgale açık hale getirmenin mücadelesini verdilerse gitsinler onlardan medet beklesinler. Bu ülkenin onlara verecek bir şeyi yok."